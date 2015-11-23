Makedonya sınırından geçişlerine izin verilmeyen mülteciler birbirlerinin ağızlarını dikti

Makedon sınır görevlileri bir süredir yalnızca belirli milliyetlerden sığınmacıların geçişine izin veriyor. İdomeni sınır kapısında bu nedenle cuma gününden bu yana yüzlerce sığınmacı birikti. İran'dan geldiklerini belirten 5 kadar sığınmacı, ağızlarını dikerek uygulamayı protesto etti. Göğüslerine çeşitli sloganlar yazan protestocular, açlık grevine başlama tehdidinde bulundu.

Balkan ülkeleri Makedonya, Sırbistan ve Hırvatistan perşembe gününden bu yana yalnızca Suriye, Afganistan ve Irak vatandaşlarının geçişine izin veriyor.

İdomeni'den binden fazla sığınmacı birikti

İdomeni sınır kapısında biriken binden fazla sığınmacı Pakistan, İran, Fas, Bangladeş ve Cezayir'den geliyor. Makedon görevliler bu kişilerin geçişine izin vermiyor.

Balkan güzergâhı adı verilen ve Makedonya, Sırbistan ve Hırvatistan'ın yer aldığı hat üzerinden şimdiye kadar yüz binlerce kişi Batı Avrupa ülkelerine ulaştı. Sığınmacıların büyük kısmı Almanya'ya gitmek istiyor. Birçoğu iç savaşın devam ettiği Suriye'den ya da Irak ve Afganistan gibi çatışmaların devam ettiği ülkelerden geliyor. Otoriter rejimle idare edilen Eritre de sığınmacıların geldiği Afrika ülkelerinin başında yer alıyor.