T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Mülteci yurtlarına saldırılar arttı

Almanya’da göçmenlere yönelik ırkçı motivasyonlu saldırıların sayısı artıyor. Özellikle mülteci yurtlarına yönelik saldırılarda ciddi bir artış olduğu ortaya çıktı.

10 Şubat 2015 18:21


Der Tagesspiegel gazetesinin haberine göre, geçen yılın son üç ayında Almanya çapında 67 aşırı sağcı motivasyonlu saldırı kayıtlara geçti. Bu sayının geçen yılın toplamında kaydedilen sayıdan fazla olduğu belirtiliyor. Geçen yılın ilk 9 ayında ise aşırı sağcı saldırıların sayısı 30 olarak tespit edildi. Cami duvarlarına gamalı haç çizilmesinden, kundaklama ve silahlı yaralamaya kadar çeşitli suç eylemleri bu kapsama giriyor. Bu sonuç Sol Parti’nin verdiği soru önergesi üzerine ortaya çıktı.

Kayıtlara göre Almanya'da mülteci yurtlarına geçen yıl en az 150 saldırı düzenlendi. Saldırıların yurtları ve yurtlarda kalan mültecileri hedef aldığı belirtildi. Der Tagesspiegel gazetesinin konuyla ilgili haberine göre, halkı kışkırtmaktan silah ve patlayıcı maddelerle düzenlenen saldırılara kadar bir dizi suç teşkil eden eylem kayıtlara geçti. 2013 yılında mülteci yurtlarına yönelik saldırıların sayısı 2012 yılında 24, 2013 yılında ise 58 olarak olarak tespit edilmişti.

2014 yılının son çeyreğinde Almanya'da ‘Batı'nın İslamlaşmasına karşı Yurtsever Avrupalılar' (Pegida) adlı oluşumun gösterileri büyük bir kamuoyu tartışması başlatmıştı. Mülteci örgütleri ve çatışma araştırmacıları, özellikle Dresden kentinde geniş bir katılımla pazartesi günleri düzenlenen Pegida gösterilerinin, mülteci yurtlarına yönelik saldırılara zemin hazırlamış olabileceğini tahmin ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaTagesspiegelSol PartiYurtsever AvrupalılarDresdenPegidaDeutsche Welle Türkçe dpa BÖ/HS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24