Mülteci yurtlarına saldırılar arttı



Der Tagesspiegel gazetesinin haberine göre, geçen yılın son üç ayında Almanya çapında 67 aşırı sağcı motivasyonlu saldırı kayıtlara geçti. Bu sayının geçen yılın toplamında kaydedilen sayıdan fazla olduğu belirtiliyor. Geçen yılın ilk 9 ayında ise aşırı sağcı saldırıların sayısı 30 olarak tespit edildi. Cami duvarlarına gamalı haç çizilmesinden, kundaklama ve silahlı yaralamaya kadar çeşitli suç eylemleri bu kapsama giriyor. Bu sonuç Sol Parti’nin verdiği soru önergesi üzerine ortaya çıktı.

Kayıtlara göre Almanya'da mülteci yurtlarına geçen yıl en az 150 saldırı düzenlendi. Saldırıların yurtları ve yurtlarda kalan mültecileri hedef aldığı belirtildi. Der Tagesspiegel gazetesinin konuyla ilgili haberine göre, halkı kışkırtmaktan silah ve patlayıcı maddelerle düzenlenen saldırılara kadar bir dizi suç teşkil eden eylem kayıtlara geçti. 2013 yılında mülteci yurtlarına yönelik saldırıların sayısı 2012 yılında 24, 2013 yılında ise 58 olarak olarak tespit edilmişti.

2014 yılının son çeyreğinde Almanya'da ‘Batı'nın İslamlaşmasına karşı Yurtsever Avrupalılar' (Pegida) adlı oluşumun gösterileri büyük bir kamuoyu tartışması başlatmıştı. Mülteci örgütleri ve çatışma araştırmacıları, özellikle Dresden kentinde geniş bir katılımla pazartesi günleri düzenlenen Pegida gösterilerinin, mülteci yurtlarına yönelik saldırılara zemin hazırlamış olabileceğini tahmin ediyor.