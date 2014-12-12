Mülteci yurdu inşaatı kundaklandı



Yetkililerin açıklamasına göre olay dün gece Nürnberg'e yakın Vorra köyünde meydana geldi. Metruk durumdaki üç bina bir süre önce yenilenmiş, mülteciler için hazır hale getirilmişti. Alevler binaları kullanılmaz hale getirirken, yaklaşık 700 bin euroluk maddi hasar meydana geldi.

Bavyera eyaletinin İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, "Binanın duvarlarına aşırı sağcı sembollerin karalanmış olduğu göz önünde tutulursa, bunun bir kundaklama eylemi olduğu anlaşılıyor" açıklamasını yaptı.

Mülteci yurtlarının bundan sonra daha iyi korunacağı sözünü veren Herrmann, diğer taraftan artan mülteci sayısı karşısında sınırdışı mekanizmasının hızlandırılmasını talep etti. Herrmann, "Afrika'nın yarısını ülkemize kabul ederek kıtanın sorunlarını çözemeyiz" dedi.

'Almanya'nın imajını olumsuz etkiliyor'

Bavyera eyaletinin Avrupa Bakanı Beate Merk, "Kundaklamanın ardında aşırı sağcı motifin kanıtlanması halinde bu bizim için bir alarm işareti olmalı. Mülteci yurtlarının kundaklanması Almanya'nın dünyadaki imajını olumsuz etkiliyor" dedi.

Alman Basın Ajansı'na (dpa) konuşan bir Vorra sakini, "Mültecilerin gelişine seviniyorduk. Onlara hoşgeldin töreni hazırlamıştık" dedi. Köyde bu amaçla bir grup kurulduğunu söyleyen Vorra sakini, "O binalar yıllardır boş ve metruk duruyordu. Mülteciler için yeniden elden geçirilmelerine sevinmiştik" diye konuştular.