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Dünya
Deutsche Welle

Mülteci yasası değişikliğine onay

Almanya Federal Eyalet Temsilcileri Meclisi mültecilerin ikamet izinleriyle ilgili değişikliğe gidilmesine onay verdi.

10 Temmuz 2015 18:51


Buna göre Almanya'ya uyum sağlama konusunda kendilerine verilen ödevleri yerine getiren geçici oturma izni sahiplerine güvenli bir ikamet izni sağlanacak. Aynı kapsamda iyi uyum sağlayan genç mültecilere oturma izni verilmesi kolaylaştırılacak.

Yapılan yasal değişiklikle insan tacirlerinin giriştikleri istismarların da önüne geçilmesi planlanıyor.

Kanunda sınırdışını gerektirecek hususlarda da değişiklikler yer alıyor. Buna göre şiddete yönelen veya terörist faaleyitlerde bulunanlar daha hızlı bir şekilde sınırdışı edilebilecekler. İçişleri Bakanlığı Müsteşarı CDU'lu Ole Schröder yasanın Almanya'da mevcut sorunlara yanıt verecek şekilde hazırlandığını belirterek, "İyi uyum sağlayanlara 'Davet edici', korunmaya gereksinim görülmeyen ilticacılara ise 'Kapıları kapatan' özelliği var" diye konuştu.

Thüringen Eyaleti Federal İşler Bakanı Benjamin İmmanuel Hoff ise yasayı "İnsani değerleri önemsemediği" gerekçesiyle eleştirdi. Hoff, "Yasa mültecileri korumaya değer ve korumaya gerek olmayanlar diye ayırıyor" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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