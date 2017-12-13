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Mülteci ve Türk öğrenciler, uyum için pedal çevirdi

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA) - MANİSA'da Türk ve mülteci öğrenciler, birbirilerini yakından tanımak için 'Uyumuna pedal' sloganıyla 5 kilometre pedal çevirerek, bisiklet turu yaptı

13 Aralık 2017 16:31

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA) - MANİSA\'da Türk ve mülteci öğrenciler, birbirilerini yakından tanımak için \'Uyumuna pedal\' sloganıyla 5 kilometre pedal çevirerek, bisiklet turu yaptı.
Manisa\'daki mülteci öğrenciler ile Türk öğrencilerin birbiriyle uyumunu ve kaynaşmalarını sağlamak, diyaloglarını geliştirmek amacıyla etkinlik düzenlendi. Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Manisa İl Temsilciliği öncülüğünde, Manisa Dündar Çiloğlu Anadolu Lisesi ve Manisa Sosyal Bilimler Lisesi iş birliğinde düzenlenen \'Uyumuna pedal\' sloganlı etkinliğe 20 Türk, 20 mülteci öğrenci katıldı. Manisa Dündar Çiloğlu Anadolu Lisesi\'nin bahçesinde bir araya gelen Türk ve mülteci öğrenciler, daha sonra lisenin 500 metre yakınındaki Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Manisa İl Temsilciliği\'nin önüne gitti.
Etkinlikle ilgili açıklama yapan derneğin il temsilcisi Furkan Devran Sarıbaş, amaçlarının mülteci öğrencilerle Türk öğrencilerin kaynaşmasını sağlamak olduğunu belirterek, \"AB tarafından desteklenen Manisa Çok Yönlü Destek Merkezi, Manisa Dündar Çiloğlu Anadolu Lisesi ve Manisa Sosyal Bilimler Lisesi iş birliğinde ortak bir bisiklet turu düzenledik. Türk öğrencilerimiz ile sığınmacı ve mülteci öğrencilerimiz \'Uyumuna pedal\' ile sloganıyla yola çıktılar. Bütün farklılıklara rağmen bir ekip olarak yol aldılar. Amacımız, Türk öğrenciler ile sığınmacı ve mülteci öğrenciler arasında bir temas sağlamak. Mülteci ve Türk öğrencilerimiz bu tür etkinlikler sayesinde, bir uyum içinde hareket edebileceklerini ve birbirilerini bu şekilde daha iyi tanıyabileceklerini düşündük\" diye konuştu. Sarıbaş, ayrıca etkinliği her ay düzenleyeceklerini ve farklı Türk öğrenciler ile mülteci öğrencileri bir araya getireceklerini dile getirdi.
Derneğin il temsilciliği binası önünden başlayan bisiklet turu, İbrahim Gökçen Bulvarı ve Bahtiyar Tosunbaş Bulvarı üzerinden yaklaşık 5 kilometre pedal çevrildikten sonra Yunusemre Belediyesi\'nin bahçesinde son buldu.

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