-MÜLTECİ TEKNESİ BATTI: 10 ÖLÜ CANBERRA (A.A) - 15.12.2010 - Avustralya'ya ait Christmas İsland adasının açıklarında mülteci taşıyan bir teknenin batması sonucu, çoğu çocuk olmak üzere 10 kişinin boğulduğu bildirildi. Görgü tanıklarından Phillip Stewart, teknenin Avustralya'nın batı kıyılarının açıklarında yer alan adanın çevresindeki kayalara çarptığını ve battığını belirtti. Stewart Sky News televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Teknede bulunan bazı kişilerin boğulduğunu, diğerlerinin de ya dalgalar tarafından alınıp götürüldüğünü ya da savrulup kayalara çarptıklarını gördük" dedi. Başka bir görgü tanığı ise, suda yaklaşık 60 kişi gördüğünü ve kazazedelerin sadece bir bölümünün bir kurtarma gemisi tarafından kurtarılabildiğini ileri sürdü. Adanın yetkililerinden Kamar Ismail ise "Suya ipler ve can yelekleri atıyorduk ama deniz çok dalgalıydı, teknenin battığı noktada derinleşti ve sudaki kazazedelerin hiçbir ne iplere tutunabildi ne de can yeleklerini alabildi" dedi. Avustralya polisi yayımladığı yazılı açıklamada, mülteci taşıyan bir teknenin battığını doğruladı ve polisin bütün kazazedeleri kurtarmaya çalışacağını belirtti.