T24 LogoT24 Logo
Dünya

Mülteci sayısı 50 milyonu aştı

Birleşmiş Milletler, önceki yıla göre mülteci sayısının 6 milyon artarak 50 milyonu aştığını ilan etti

20 Haziran 2014 15:13

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), 2013’tr dünyada 50 milyondan fazla insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı. Bu, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana görülen en yüksek sayı.

Al Jazeera Türk’ün haberine göre, Suriye ve Güney Sudan gibi krizlerin yaşandığı bölgelerden kaçan 50 milyon kişinin yarısı çocuk. Yıllık Küresel İstatistikler Raporu'nu açıklayan BMMYK Temsilcisi Antonio Guterres, “Dünya çapında mültecilerin sayısında devasa bir artışla karşı karşıyayız” dedi.

Evlerinden ayrılmak zorunda kalan insanların sayısı, geçen yıla göre 6 milyon artarak 51 milyon 200 bine ulaştı. 16 milyon 700 bin kişi başka ülkelere sığındı, 33 milyon 300 bin kişi ülkeleri içinde yer değiştirdi ve bir milyon 200 bin kişi de sığınma taleplerinin yanıtlanmasını bekliyor.

 

3 milyonu Suriyeli ülkelerinden kaçtı

 

BMMYK, bu yılki artışın iki buçuk milyonunun Suriye’de devam eden çatışmalardan kaçanlar olduğunu aktardı. 2013 yılında toplamda yaklaşık 3 milyon Suriyeli; Lübnan, Türkiye, Irak ve Ürdün sınırlarını aştı. Altı buçuk milyon Suriyeli de ülkeleri içinde yer değiştirdi.

BMMYK bünyesindeki 11 milyon 700 bin mültecinin yüzde 53’ünün Afganistan, Somali ve Suriye uyruklulardan oluştuğu açıklandı. “Hiç bitmeyen savaşın ve önlenemeyen çatışmaların muazzam zararını görüyoruz” diyen Guterres, BM Güvenlik Konseyi’nin dünyadaki pek çok krizde tepkisiz kaldığını söyledi.

Antonio Guterres, Batılı ülkelerin aklında sığınmacıların asıl hedefinin korunmak değil daha iyi bir hayata ulaşmak olduğuna dair bir yanılgı olduğunu ve “Mültecilerin kuzeye doğru kaçtığı sanılıyor ancak gerçekte dünyadaki mültecilerin yüzde 86’sı gelişmekte olan ülkelerde yaşıyor” dedi.

 

25 bin yalnız çocuk başvurdu

 

BMMYK, geçen yıl 25 bin 300 çocuğun yanlarında kimse olmadan sığınma talebinde bulunduğunu söyledi. Göç yollarında yalnız başlarına görülen çocukların sayısına dikkat çeken Guterres, “Kimsesi olmayan çocukları her yerde görüyoruz. Akdeniz ve  Karayipler yoluyla ABD’ye, Afganistan yoluyla İran, Türkiye ve Avrupa’ya geçiyorlar” dedi.

ETİKETLER

bmmülteciiç savaşsuriyetürkiyerapor50 milyon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24