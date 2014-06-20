Mülteci sayısı 50 milyonu aştı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), 2013’tr dünyada 50 milyondan fazla insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı. Bu, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana görülen en yüksek sayı.

Al Jazeera Türk’ün haberine göre, Suriye ve Güney Sudan gibi krizlerin yaşandığı bölgelerden kaçan 50 milyon kişinin yarısı çocuk. Yıllık Küresel İstatistikler Raporu'nu açıklayan BMMYK Temsilcisi Antonio Guterres, “Dünya çapında mültecilerin sayısında devasa bir artışla karşı karşıyayız” dedi.

Evlerinden ayrılmak zorunda kalan insanların sayısı, geçen yıla göre 6 milyon artarak 51 milyon 200 bine ulaştı. 16 milyon 700 bin kişi başka ülkelere sığındı, 33 milyon 300 bin kişi ülkeleri içinde yer değiştirdi ve bir milyon 200 bin kişi de sığınma taleplerinin yanıtlanmasını bekliyor.

3 milyonu Suriyeli ülkelerinden kaçtı

BMMYK, bu yılki artışın iki buçuk milyonunun Suriye’de devam eden çatışmalardan kaçanlar olduğunu aktardı. 2013 yılında toplamda yaklaşık 3 milyon Suriyeli; Lübnan, Türkiye, Irak ve Ürdün sınırlarını aştı. Altı buçuk milyon Suriyeli de ülkeleri içinde yer değiştirdi.

BMMYK bünyesindeki 11 milyon 700 bin mültecinin yüzde 53’ünün Afganistan, Somali ve Suriye uyruklulardan oluştuğu açıklandı. “Hiç bitmeyen savaşın ve önlenemeyen çatışmaların muazzam zararını görüyoruz” diyen Guterres, BM Güvenlik Konseyi’nin dünyadaki pek çok krizde tepkisiz kaldığını söyledi.

Antonio Guterres, Batılı ülkelerin aklında sığınmacıların asıl hedefinin korunmak değil daha iyi bir hayata ulaşmak olduğuna dair bir yanılgı olduğunu ve “Mültecilerin kuzeye doğru kaçtığı sanılıyor ancak gerçekte dünyadaki mültecilerin yüzde 86’sı gelişmekte olan ülkelerde yaşıyor” dedi.

25 bin yalnız çocuk başvurdu

BMMYK, geçen yıl 25 bin 300 çocuğun yanlarında kimse olmadan sığınma talebinde bulunduğunu söyledi. Göç yollarında yalnız başlarına görülen çocukların sayısına dikkat çeken Guterres, “Kimsesi olmayan çocukları her yerde görüyoruz. Akdeniz ve Karayipler yoluyla ABD’ye, Afganistan yoluyla İran, Türkiye ve Avrupa’ya geçiyorlar” dedi.