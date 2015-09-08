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Dünya
Deutsche Welle

Mülteci politikaları Yeşiller'de istifa getirdi

Yeşiller Partisi’nin Hessen Eyalet Parlamentosu milletvekili Mürvet Öztürk mülteci politikaları nedeniyle partisinden istifa etti.

08 Eylül 2015 19:39


İstifasıyla ilgili olarak Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Öztürk, Almanya'da iltica hakkının sığınmacıların aleyhine yeniden düzenlenmesini kabul edemeyeceğini söyledi.

Öztürk, Alman hükümetinin mali yardım karşılığında sığınmacıların iade edilebilecekleri güvenli ülkeler listesini genişletmesini ve para yerine daha fazla ayni yardım yapmasını doğru bulmadığını belirtti.

Yeşiller Partisi'nin uyum uzmanı olarak görev yapan Mürvet Öztürk, milletvekilliği görevini sürdürecek. Öztürk, yaptığı açıklamada bir başka partiye geçmeyi de düşünmediğini ifade etti.

Yeşiller Partisi, Hessen eyaletinde Başbakan Angela Merkel'in partisi Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) ile koalisyon hükümetinde yer alıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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