Midilli'de mültecilere yardım eden Hollandalı sosyal hizmet uzmanlarına saldırı

Deniz yoluyla Yunanistan'ın Midilli adasına geçen mültecilere yardım amacıyla bölgede bulunan bir grup Hollandalı sosyal hizmet uzmanı, aşırı sağcı göçmen karşıtlarının saldırısına uğradıklarını söyledi.

Hollandalı yardım ekibi, can güvenliği bulunmadığı için yardım faaliyetlerini durdurarak, gizli bir yerde saklanıyor.

Geçen hafta sonu deniz yoluyla Türkiye'den Ege adalarına yönelik mülteci akının artması üzerine, Midilli adasındaki gerginlik yeniden tırmanışa geçti.

Hollanda merkezli Stichting Bootvluchteling (Tekne Mültecileri Yardım Vakfı) çalışanları da, mülteci karşıtı grupların hedefi oldu.

Salı günü Hollanda Radyosu'na (NOS Radio 1) konuşan bir sosyal hizmet uzmanı, mülteci kamplarındaki meslektaşlarının tahliyesi sırasında 'pusuya düşürüldüklerini' söyledi.

Güvenlik nedeniyle ismini vermeyen Hollandalı yardım görevlisi, araçlarının önünü kesen aşırı sağcı grubun, kendilerine çelik borularla saldırdığını ve otomobillerini tahrip ettiğini anlattı.

Midilli adasının, yardım kuruluşları ve sosyal hizmet uzmanları için güvenli olmadığını belirten Hollandalı görevli, şunları söyledi:

"Kontrolü elinde tutan bir grup sağcı aşırılık yanlısı var. Hem mültecilere, hem sosyal hizmet uzmanlarına hem de gazetecilere karşı barikatlar oluşturuyor ve şiddeti eskisinden çok daha hedefli bir şekilde kullanıyorlar."

Hollandalı yardım görevlisi, polisin, bu durumla başa çıkamayacağını söylediğini belirterek, "Çünkü polisin müdahale edebilecek yeterli insan gücü yok. Bu nedenle aşırı sağcı grup daha özgür haraket ediyor" dedi.

Hollandalı sosyal hizmet uzmanı, ada halkının tepkisini de anlayışla karşıladığını belirterek, yerel nüfusun uzun zamandır ciddi sorunlar yaşadığını anlattı. 6 yıldan bu yana Avrupa'nın harakete geçmediğini ve hiçbir sorumluluk almadığını vurgulayan yardım görevlisi, "Adalılar muazzam bir merhamet ve dayanışma gösterdiler. Saldırılar küçük bir gruptan geliyor" diye konuştu.

Stichting Bootvluchteling çalışanları, adadaki yardım kuruluşların hiçbirisinin görev yapamadığını vurgulayarak, "Korkunç bir durum var. Moria kampı, tüm insan hakları ihlallerinin yaşandığı bir yer. Tıbbi bakım yok, yiyecek az, refakatsiz çocuklara yardım edilemiyor. Bu böyle devam edemez" dedi.

Midilli'de yaklaşık 3 bin kişi kapasiteli Moria kampında şu anda 20 bin kişi yaşıyor. 6 yıldır tüm uyarılara rağmen iyileştirme yapılamadığı gerekçesiyle geçen haftalarda hem mülteciler hem de ada halkı durumu protesto etmişti.

Son günlerde Türkiye üzerinden dadalara geçmek isteyenlerin sayısının yeniden artması üzerine, ada sakinleri göçmen teknelerini engellemeye çalışıyor.