Mülteci kotası kavgası Adalet Divanı'nda

Mültecilerin kota sistemine göre Avrupa Birliği ülkeleri arasında dağıtılmasını zorunlu kılan uygulama, Avrupa Adalet Divanı'nın gündemine taşındı.

Lüksemburg'daki mahkeme, zorunlu kota sisteminin iptali için Macaristan ve Slovakya'nın açtığı davayı ele aldı.

Ülkelerine sığınmacı almak istemeyen Macaristan ve Slovakya, 2014'te apar topar alınan kota kararı ile AB prosedürüne aykırı davranıldığını savundu.

Avrupa Adalet Divanı'nın zorunlu kota uygulamasıla ilgili kararını sonbaharda açıklaması bekleniyor.

Mahkemenin uygulamayı AB yasalarına aykırı bulması durumunda birliğin mülteci politikasının ağır bir darbe alabileceği belirtiliyor.

Mültecilere yönelik kota uygulaması nasıl işliyor?

2014'ten bu yana 1 milyon 600 bin mülteci Akdeniz'i aşarak Avrupa Birliği topraklarına ulaştı. Tarihinin en büyük mülteci akınıyla karşı karşıya olan Avrupa ülkeleri, çözüm olarak 2 yıl önce bir kota sistemi üzerinde anlaşmıştı.

Çek Cumhuriyeti, Romanya, Slovakya ve Macaristan'ın karşı çıktığı bu sistem, İtalya ve Yunanistan'a giden 120 bin sığınmacının iki yıl içerisinde üye ülkeler arasında paylaştırılmasını içeriyor.

Ancak bazı üye ülkeler şu zamana kadar plana sadık kalmadı. Bin 300 mülteci alması gereken Macaristan, hiç sığınmacı almadı.

800 mülteciyi kabul etmesi istenen Slovakya ise kota çerçevesinde sadece 16 kişiyi aldı.

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