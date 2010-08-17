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Dünya

MÜLTECİ KAMPINA HAVAN TOPU ATEŞİ: 9 ÖLÜ, 53 YARALI MOGADİŞU (A.A)

17 Ağustos 2010 13:44

-MÜLTECİ KAMPINA HAVAN TOPU ATEŞİ: 9 ÖLÜ, 53 YARALI MOGADİŞU (A.A) - 17.08.2010 - Afrika ülkesi Somali'nin başkenti Mogadişu'da, bir mülteci kampına atılan havan topunun 9 sivilin ölümüne, 53 sivilin de yaralanmasına yol açtığı bildirildi. Mogadişu acil yardım hizmeti şefi Ali Musa Mahmud AFP'ye yaptığı açıklamada, dün başkentin güneyinde aşırı dinci militanlarla Afrika Birliğinin desteklediği hükümet güçleri arasında meydana gelen çatışmalar sırasında, bir mülteci kampına da havan topu atıldığını belirtti. Mahmud, iftara hazırlanan kamptaki mültecilerin böyle bir saldırıyı beklemediklerini, dolayısıyla gafil avlandıklarını kaydetti.

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