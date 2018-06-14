Mülteci felaketi davasında karar açıkladı

Suriye, Irak ve Afganistan'dan gelen 59 erkek, dokuz kadın ve dört çocuğun, Ağustos 2015'te Avusturya'da otoban kenarında terk edilmiş bir soğuk hava kamyonunun kasasında ölü olarak bulunması üzerine başlayan davada Perşembe günü karar açıklandı.

Macaristan'ın Kecskemet şehrinde görülmekte olan davada üçü Bulgaristan, biri Afganistan vatandaşı olan sanıklar 71 insanın ölümünden sorumlu tutuldu. Dört sanık hakkında "insan öldürme suçunun nitelikli halinden” hüküm kuran mahkeme, 25'er yıl cezaya hükmetti.

Davanın diğer 10 sanığı hakkında ise 3 ila 12 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Macar yetkililer Budapeşte merkezli örgütün 15'ten fazla araçla, Balkan rotası üzerinden Avrupa'ya yasa dışı yollardan mültecileri taşıdığını açıkladı. Örgütün Şubat 2015 tarihinden bu yana kişi başı 1.500 euro karşılığında bin 100 kişiyi Macaristan'dan Avusturya'ya yasa dışı yollardan taşıdığı tahmin ediliyor.

71 mültecinin cesedi 27 Ağustos 2015 tarihinde Avusturya'da bir otoban kenarında terk edilmiş bir soğuk hava kamyonunun içinde bulunmuştu. Yürütülen soruşturmada kamyonun bir gün önce güney Macaristan'dan yola çıktığı, 71 insanın yola çıktıktan en geç 3 saat sonra boğularak öldüğü tespit edilmişti. Savcılık sanıkların kurbanların çığlıklarını duymalarına rağmen yardım etmediğini iddia etmişti. Sanıkların bu iddiayı reddetmesi üzerine telefon kayıtları dinlenmiş ve bu kayıtlara göre sanıklar kurbanların yolda "sürekli çığlık attıkları"nı konuşmuş ve işin başındaki kişi olduğundan şüphelenilen Afgan zanlı da "eğer ölürlerse cesetlerin Almanya'da bir ormana atılması" tavsiyesini vermişti. İnsanların boğulduğunu fark eden kamyon sürücüsü de aracı Avusturya'da terk etmişti.

Kamyon, kurbanlar öldükten iki gün sonra devriye polisi tarafından fark edilmişti. Avusturya polisinin kamyondan akan sıvıdan şüphelenmesi üzerine yaptığı operasyonda mültecilerin ölü bedenleri sıkışmış ve birbirlerine dolanmış olarak bulunmuştu. Dava, kurbanların hayatlarını kaybettikleri sırada halen Macaristan sınırları içerisinde olmaları ve insan kaçakçılarının bir kısmının orada yakalanmasından dolayı Macaristan'da görüldü.

dpa,rtr,AFP/MY,BÖ

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