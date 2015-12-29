Mülteci dramında sözün bittiği yer!

İzmir'in Dikili İlçesi Bademli ve Salihleraltı sahilleri, Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan göçmenler nedeniyle büyük insanlık dramına sahne olmaya devam ediyor. Göçmenleri taşıyan botun batması halinde suda ıslanarak ağırlık yapmaması için kesilen sırma saç görüntüsü kameralara yansıdı.

Hürriyet’in haberine göre göçmenlerin arkalarında bıraktıkları hikayeler yürekleri burkuyor. Son olarak ailesiyle Midilli'ye geçen 10 yaşındaki bir Afgan kızından geriye, bindikleri botun batması halinde suda ıslanarak ağırlık yapmaması için kesilen sırma saçları kaldı.

Görenlerin yüreğini burdan bu fotoğraf, Ege sahillerinde yaşanan mülteci dramının boyutlarını gözler önüne seriyor.