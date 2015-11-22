Mülteci botunun alabora olması sonucu kaybolan kız çocuğunun cesedi 5 gün sonra bulundu

Bodrum’dan Yunanistan’a geçmek isterken botlarının alabora olması sonucunda kaybolan mültecileri bulmak amacıyla 5 gündür sürdürülen kurtarma çalışmalarında kayıp çocuklardan birinin daha cesedine ulaşıldı. Çatalada’da, 4 yaşlarındaki bir kız çocuğuna ait olan ve kayaların arasına sıkışan cesedi amatör balıkçılar buldu. Ölen kız çocuğunun adının Sena olduğu belirlendi.

Bodrum’da 18 Kasım çarşamba günü Turgutreis açıklarındaki Tülle Adası yakınlarında, kaçak göçmenleri taşıyan bir lastik bot alabora oldu. Çoğunluğunu Suriyelilerin oluşturduğu sığınmacılardan 5’i Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılırken, 15 kişi kayboldu. Bot faciasının ardından bölgede yapılan arama kurtarma çalışmalarında bugüne kadar 8 sığınmacının cesedi bulundu.

Bugün Turgutreis Mahallesi’ne iki mil uzaklıktaki Çatalada yakınlarında avlanan amatör balıkçılar, kayaların arasında 4 yaşlarındaki bir kız çocuğunun cesedini fark etti. Haber verilmesi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri, minik çocuğun cesedini alarak Turgutreis Limanı’na getirdi. Çatalada’da yapılan aramada sığınmacılara ait not defterleri ve pasaportlara da rastlandı.

Kurtulan kadın teşhis etti

Faciadan kurtulan Mirvan Hassan, Bodrum Devlet Hastanesi morgunda küçük çocuğu teşhis etti. Hassan verdiği ifadede "Bota binerken annesi çocuğuna sürekli Sena diye sesleniyordu, o zaman öğrenmiştim adının Sena olduğunu" dedi.

Öte yandan minik Sena’nın üzerinde de, tıpkı umut yolculuğuna çıkan sığınmacıların sembolü haline gelen, geçen 2 Eylül’de meydana gelen faciada ölen 2 yaşındaki Aylan Kurdi’nin üzerinde olduğu gibi mavi kot pantolon ve kırmızı giysi olması dikkat çekti.

Kayıp olan 6 kişiyi arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.