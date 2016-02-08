Edremit'te mülteci faciası; 11'i çocuk 27 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk mahallesinden Yunanistan'ın Middili Adası'na geçmek isteyen mültecilerin içinde bulunduğu teknenin alabora olması sonucu 11'i çocuk 27 mülteci hayatını kaybettiği tespit edildi. Dört mülteci balıkçılar tarafından kurtarılırken teknenin içinde 40 kişinin olduğu belirtildi.

Doğan Haber Ajansı'dan (DHA) Fatih Emrah Erdoğan ve Dilara Erdinç'in haberine göre; Ege Denizi'nde fırtına nedeniyle bir haftadır denize açılamayan mülteciler havanın kısmen sakinlemesi üzerine haftanın ilk günü yine yola düştü. Midilli'ye geçmek isteyen mültecilerin sık kullandığı Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi ile İzmir'in Dikili ilçesi sahillerinde güvenlik güçlerinin sıkı önlem alması nedeniyle insan kaçakçıları farklı rotalara yöneldi. Bugüne kadar kaçak geçiş için fazla kullanılmayan Balıkesir'in Edremit İlçesi Altınoluk Mahallesi'nden sabah erken saatlerde tekneye doldurulan mülteciler denize açıldı. Ancak fırtına ve aşırı yük nedeniyle tekne denize açıldıktan iki mil sonra alabora oldu. İmdat çağrıları üzerine Dikili, Ayvalık ve Ayvacık'tan Sahil Güvenlik güçleri yardıma koştu. Ekipler dört kişiyi denizden kurtarırken aralarınca çok sayıda çocuğun da olduğu 24 mültecinin cesedini denizden topladı. Cesetler, Altınoluk Balıkçı Barınağı'na getirilip buradan da belediyeye ait zabıta kamyonetleriyle Altınoluk Cemevi'ne götürüldü. Sahil Güvenlik'e ait botlar, helikopter ve bir uçak bölgede arama kurtarma çalışmasına devam ediyor. Bu arada sabah saatlerinde

Dikili açıklarında botun batması sonucu 11 mültecinin hayatını kaybettiği yolundaki ihbarla, Altınoluk açıklarındaki facianın aynı olay olduğu ortaya çıktı.

11'i çocuk 27 ölü

Balıkesir'in Edremit İlçesi'ne bağlı Altınoluk Mahallesi'nden çıkılan umut yolculuğunda alabora olan mülteci teknesinde ölenlerin sayısı 27'ye ulaştı. Ölenlerin 11'inin çocuk olduğu öğrenildi. Ölen çocuklardan 5'inin ise kız olduğu kaydedildi. Olayda 1'i kadın 4 kişinin kurtarıldığı, 1 kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Kurtulanların teknede 40'ın üzerinde kişinin olduğunu söylemesi nedeniyle, bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildirildi. Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, "Ölenlerin 11'i çocuk. 4 yaralı mevcut. Arama çalışmaları sürüyor" dedi.

Sahil güvenlik açıklama yaptı

Faciayla ilgili Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan da açıklama yapıldı. Açıklamaya göre 8 Şubat sabah 06.06’da Balıkesir Edremit Körfezi Altınoluk önlerinde bir grup mülteci yardım talep etti. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botları ve helikopteri tarafından arama faaliyetlerine başlandı.



Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı



“Bölgede bulunan bir balıkçı teknesi tarafından saat 09.58’de denizden 1 düzensiz göçmenin sağ olarak kurtarıldığı bilgisi alınmıştır.



"Sahil Güvenlik botları, helikopteri ve müteakiben görevlendirilen Sahil Güvenlik uçağı tarafından bölgede icra edilen arama kurtarma faaliyetinde, yarı batık vaziyette fiber bir tekne tespit edilmiş, saat 12.57’de Sahil Güvenlik botu tarafından 2 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik helikopteri tarafından 1 düzensiz göçmen sağ olarak denizden alınmıştır.



"Sahil Güvenlik botları tarafından 24 göçmenin (13 yetişkin, 11 çocuk) cansız bedenine ulaşılmış, 3 göçmenin cansız bedeni de Sahil Güvenlik Dalış Timi tarafından fiber tekne içerisinden alınmıştır.



"İcra edilen arama kurtarma faaliyetinde toplamda 4 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılmış, 27 göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır. Kurtarılan göçmenlerin ifadelerinden 40 kişi olduklarının öğrenilmesi üzerine kayıp olduğu değerlendirilen göçmenleri arama faaliyetlerine halen devam edilmektedir.”