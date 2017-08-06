Mülteci bebek kendisini kurtaran askere böyle gülümsedi

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin Aydın Didim açıklarında göçmenlerin yakalanmasına yönelik düzenlendiği operasyon sırasında göçmenler arasında bulunan bir bebeğin kendisini kurtaran askere gülümsemesi herkesi duygulandırdı.

Aydın'ın Didim ilçesi Tekağaç önlerinden bir grup göçmenin denize açıldığı ihbarı alındı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak 11'i çocuk 50 göçmen yakalandı. Göçmenler arasında bulunan bir bebeğin kendisini kurtaran askere gülümserken çekilen fotoğrafı görenlerin yüreğini burktu.