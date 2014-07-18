Mülteci başvurusunda büyük artış

Almanya’ya iltica başvurusunda bulunanların sayısı yılın ilk yarısında artış gösterdi.

Bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 60 artan başvurular 77 bin 109 olarak

tespit edildi.

Federal İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, en çok başvurunun Eritre, Somali,

Arnavutluk, Bosna Hersek, Sırbistan ve Suriye’den geldiğini duyurdu.

Federal Meclis iki hafta önce ilticacıların durumlarıyla ilgili yasada değişiklik yaparak

Sırbistan, Makedonya ve Bosna Hersek’i güvenli ülkeler listesine almıştı. Böylece bu

ülkelerden yapılan iltica müracaatları daha kolay reddedilebilecek.

