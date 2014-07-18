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Dünya
Deutsche Welle

Mülteci başvurusunda büyük artış

Almanya'ya iltica başvuruları ilk altı ayda geçen yıla kıyasla yüzde 60 artış kaydetti.

18 Temmuz 2014 18:52

Almanya’ya iltica başvurusunda bulunanların sayısı yılın ilk yarısında artış gösterdi.
Bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 60 artan başvurular 77 bin 109 olarak
tespit edildi.
Federal İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, en çok başvurunun Eritre, Somali,
Arnavutluk, Bosna Hersek, Sırbistan ve Suriye’den geldiğini duyurdu.
Federal Meclis iki hafta önce ilticacıların durumlarıyla ilgili yasada değişiklik yaparak
Sırbistan, Makedonya ve Bosna Hersek’i güvenli ülkeler listesine almıştı. Böylece bu
ülkelerden yapılan iltica müracaatları daha kolay reddedilebilecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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