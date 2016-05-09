Mülteci anlaşmasıyla ilgili habere yalanlama



Almanya İçişleri Bakanlığı, mülteci politikasında Türkiye ile başlatılan işbirliğine güvenildiğini duyurdu. Fransız Haber Ajansı'nın (AFP) basında çıkan bir haberle ilgili olarak görüşüne başvurduğu İçişleri Bakanlığı'nın bir sözcüsü, Türkiye ile AB arasındaki geri kabul anlaşmasına alternatif arandığına dair haberlerin asılsız olduğunu ve ‘anlaşmanın öngörüldüğü gibi uygulanacağından kuşku duymak için herhangi bir neden bulunmadığını', söyledi.

Bakanlık sözcüsü, “Almanya hükümeti de yükümlülüklerini yerine getirmek için elinden geleni yapıyor. Bu bakımdan alternatif çözüm düşünmeye gerek kalmıyor”, dedi. ‘Bild' gazetesinin bir haberinde, Türkiye ile imzalanan anlaşmanın hükümsüz kalma ihtimali karşısında AB liderlerinin alternatif çözümler üzerinde durdukları, belirtilmekteydi.

AB Komisyonu AFP'ye basında çıkan haberlerin Komisyon tarafından yorumlanmayacağını bildirdi. Komisyon sözcüsü AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in ‘Türk hükümetiyle görüştük, Türk hükümeti söz verdi, bundan böyle de Türk hükümetiyle işbirliği yapacağız' şeklindeki açıklamasına atıfta bulundu.

'Erdoğan anlaşmaya uymalı'

‘Bild' gazetesi haberinde, Türkiye'nin sınırlarını Avrupa'ya geçmek isteyen mültecilere yeniden açması durumunda Yunan adalarında kayıt merkezleri açılacağını, iltica başvurularının bu merkezlere yapılacağını ve anakara ile Yunan adaları arasındaki feribot seferlerinin kaldırılacağını' yazmıştı.

Gazete AB'li bir bakanın, ‘Mültecilerin adalarda kalacakları, başvurusu ret edilenlerin ülkelerine gönderilecekleri ve anlaşmanın hükümsüz kalması durumunda Türkiye'ye yapılması öngörülen mali yardımın Yunanistan'a aktarılacağı' şeklindeki sözlerini zikretmişti.

Alman Hristiyan Demokrat Birlik partisi milletvekili ve dış politika sözcüsü Karl-Georg Wellmann, ‘Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uymadığı takdirde anlaşmanın geçersiz olacağını' söyledi. Wellmann aynı gazeteye yaptığı açıklamada, “Her halükarda tedbirli olmak zorundayız. Avrupa Birliği'nin dış sınırları korunmalı, iltica işlemleri anakarada değil, adalarda yapılmalı ve kaçak göçmenler geri gönderilmeli”, dedi.