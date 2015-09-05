Mülteci anlaşmalarına uymayanlara tehdit

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa'daki sığınmacı krizine ilişkin Avrupalı ortaklarıyla yoğun

müzakereler yürütmeye devam edeceğini açıkladı.

Merkel, sığınmacı akınına ilişkin

tüm görev ve yükümlülüklerin -yükün adil biçimde dağıtılmasını garanti

etmek için- AB üyeleri arasında adil bir şekilde dağıtılması gerektiğini kaydetti.

Essen kentindeki Funke Medya Grubu'nda konuşma yapan

Merkel, "Avrupa'nın iltica arayanlara karşı

mevcut politikası çalışmıyor. Tüm sistem revizyondan geçirilmeli” dedi.

Merkel'e teşekkür ettiler

Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, perşembe günü AB üyeleri arasında sığınmacı

sayılarını ayarlayabilmek için bağlayıcı dağılım kotasının gerekli olduğunu bildirmişti.

Uzun süre Macaristan'da tutulan sığınmacılar cuma günü Avusturya sınırına doğru yürüyüşe geçmişti.

Binlerce mülteci Avusturya'ya ulaştı. Bir kısmı da Almanya'ya geldi.

Merkel, "Tüm Avrupa, her ülkenin büyüklüğü

ve ekonomik gücü oranında teste tabi tutulmak zorunda

kalacak” şeklinde konuştu.

Başbakan Merkel, ülkelerindeki savaş ve siyasi kargaşadan kaçan insanlara, ekonomik amaçla ülkelerinden

ayrılan insanlardan daha farklı davranılacağını

söyledi.

Etkinlikte Suriyeli göçmenler de vardı. Göçmenler,

Merkel'e Suriyelileri kabul etikleri için teşekkür etti.

