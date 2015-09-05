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Dünya
Deutsche Welle

Mülteci anlaşmalarına uymayanlara tehdit

Almanya Başbakanı Merkel, mülteci anlaşmalarını ihlal eden AB ülkelerine karşı yasal işlem başlatma tehdidinde bulundu. Essen’daki etkinlikte Suriyeliler Merkel’e teşekkür etti.

05 Eylül 2015 19:21

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa'daki sığınmacı krizine ilişkin Avrupalı ortaklarıyla yoğun
müzakereler yürütmeye devam edeceğini açıkladı.
Merkel, sığınmacı akınına ilişkin
tüm görev ve yükümlülüklerin -yükün adil biçimde dağıtılmasını garanti
etmek için- AB üyeleri arasında adil bir şekilde dağıtılması gerektiğini kaydetti.
Essen kentindeki Funke Medya Grubu'nda konuşma yapan
Merkel, "Avrupa'nın iltica arayanlara karşı
mevcut politikası çalışmıyor. Tüm sistem revizyondan geçirilmeli” dedi.
Merkel'e teşekkür ettiler
Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, perşembe günü AB üyeleri arasında sığınmacı
sayılarını ayarlayabilmek için bağlayıcı dağılım kotasının gerekli olduğunu bildirmişti.
Uzun süre Macaristan'da tutulan sığınmacılar cuma günü Avusturya sınırına doğru yürüyüşe geçmişti.
Binlerce mülteci Avusturya'ya ulaştı. Bir kısmı da Almanya'ya geldi.
Merkel, "Tüm Avrupa, her ülkenin büyüklüğü
ve ekonomik gücü oranında teste tabi tutulmak zorunda
kalacak” şeklinde konuştu.
Başbakan Merkel, ülkelerindeki savaş ve siyasi kargaşadan kaçan insanlara, ekonomik amaçla ülkelerinden
ayrılan insanlardan daha farklı davranılacağını
söyledi.
Etkinlikte Suriyeli göçmenler de vardı. Göçmenler,
Merkel'e Suriyelileri kabul etikleri için teşekkür etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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