Mülteci almayan ülkelere ceza geliyor



Mültecilerin AB üyesi ülkeler içinde eşit ve adil şekilde dağıtılması için çabalarını yoğunlaştıran AB Komisyonu, Avrupa iltica sisteminin reforme edilmesi için harekete geçti.

Komisyon, Dublin Anlaşması'nın temel ilkesi olan sığınmacıların ayak bastığı ülkede iltica başvurusu yapmasını öngören kuralın yürürlükte kalmaya devam etmesini istiyor. Ancak aynı zamanda çok sayıda sığınmacının akın ettiği İtalya ve Yunanistan gibi Avrupa ülkelerinin üzerindeki yükü de hafifletmeyi amaçlıyor. Komisyon, bu doğrultuda kısa sürede büyük bir göç akınına maruz kalan ülkenin kapasitesinin aşılması halinde, diğer AB ülkelerinin sığınmacı almakla yükümlü kılınmasını öngörüyor. Bunu kabul etmeyen ülkeler, sığınmacı başına 250 bin euro ödeme yapmak zorunda kalacak.

Plana göre, her ülkenin kabul edeceği sığınmacı sayısı büyüklük ve ekonomik gücüne göre belirlenecek. Aynı zamanda, Türkiye gibi AB üyesi olmayan ülkelerden kabul edilen mülteciler de sayıma dahil edilecek.

AB Komisyonu'nun önerisinin yürürlüğe girebilmesi için Avrupa Parlamentosu'nun ve AB üyesi ülkelerin de onayı gerekiyor. Çek Cumhuriyeti, şimdiden öneriye sıcak bakmadığının sinyalini verdi.

Avrupa'da Dublin sistemi, Yunanistan'ın sığınmacı akınına dayanamayarak sığınmacıların diğer Avrupa ülkelerine geçişine izin vermesi sonrası geçersiz hale gelmişti.