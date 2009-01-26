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Spor

Mullins Portsmouth'da

İngiltere Premier Lig takımlarından Portsmouth, West Ham'ın savunma oyuncusu Hayden Mullins ile sözleşme imzaladı.

26 Ocak 2009 02:00


İngiltere Premier Lig takımlarından Portsmouth, West Ham'ın savunma oyuncusu Hayden Mullins ile sözleşme imzaladı.

Portsmouth Kulübü'nden yapılan açıklamada, West Ham'in 29 yaşındaki İngiliz futbolcusu Mullins ile 3,5 yıllık bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

Mullins, yeni takımına transferinin, kendisini az da olsa şoke ettiğini ifade ederken, ''Daha dün West Ham ile antrenmana çıktım. Her şey çok hızlı gelişti, ancak durumdan memnunum. Teknik direktör Gianfranco Zola ile çalışmak benim için büyük deneyim oldu. West Ham'da güzel günlerim geçti, ancak başka bir takıma geçmenin de vakti gelmişti'' dedi.

Öte yandan, ''Pele'' lakabıyla tanınan, Porto'nun Portekizli orta saha oyuncusu Vitor Hugo Gomes Passos'un da sezon sonuna kadar Portsmouth'a kiralandığı bildirildi.

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