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MULLEN'İN ZİYARETİNDE PKK DA KONUŞULDU ANKARA (A.A)

05 Eylül 2010 17:01

-MULLEN'İN ZİYARETİNDE PKK DA KONUŞULDU ANKARA (A.A) - 05.09.2010 - ABD Genelkurmay Başkanı Oramiral Michael Mullen'in 2 günlük Ankara ziyareti çerçevesinde yaptığı görüşmelerde Irak, Afganistan, Pakistan, PKK terör örgütü gibi çok çeşitli konuların gündeme geldiği belirtildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 3 Eylülde 2 günlük ziyaret amacıyla Ankara'ya gelen Oramiral Mullen'in, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner ile yaptığı görüşmelerde 2 ülkenin gündemindeki ortak konuların ele alındığı bildirildi. Görüşmelerde, Pakistan ve Afganistan konusunun etraflıca ele alındığı kaydedilirken, Irak'ta yeni hükümet kurulması çalışmalarının gözden geçirildiği ve 2 ülkenin ortak düşmanı PKK terör örgütünün faaliyetlerinin ele alındığı belirtildi. Mullen'in Ankara'ya yaptığı ziyaretin Genelkurmay Başkanlığı görevini yeni atanan Orgeneral Koşaner ile tanışma amaçlı olduğu, özel bir gündem maddesi taşımadığı vurgulandı.

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