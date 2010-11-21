-MULLEN: YEMEN'DEKİ EL KAİDE TEHDİDİ CİDDİ WASHİNGTON (A.A) - 21.11.2010 - Amerikan Genelkurmay Başkanı Amiral Mike Mullen, Arap yarımadasındaki El Kaide tehdidinin ciddi olduğunu söyledi. Mullen, Amerikan ABC televizyonuna yaptığı açıklamada, Yemen'deki terörist grubun büyüdüğünü ve tehlikeli hale geldiğini belirterek, terörle mücadele çabalarının buradaki El Kaide faaliyetleri üzerine odaklanması gerektiğini ifade etti. Mullen, Yemen'deki terörist örgütün daha ucuz ve küçük çaplı saldırılar düzenlemeye çalışacağına inandığını da kaydetti. Yemen'deki El Kaide, internette yaptığı açıklamada, ABD'ye giden kargo uçaklarını paket bombalarla düşürme girişimine atıfta bulunarak, Amerikan hedeflerine saldırmak için ucuz ve kolay yöntemler kullandığını duyurmuştu.