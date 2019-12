-MULLEN: ''TÜRKİYE'YE SİLAH SATIŞI DEVAM EDECEK'' ANKARA (A.A) - 04.09.2010 - ABD Genelkurmay Başkanı Oramiral Michael Mullen, Mavi Marmara baskını sonrası ABD'deki Yahudi lobisinin de etkisiyle ABD'nin bazı silahları Türkiye'ye satmama kararı aldığı yönündeki haberlerin hatırlatılması ve bunun gerçeği yansıtıp yansıtmadığı yönündeki soruyu, ''Hayır, bizim Türkiye ile çok sağlam belli bir askeri satış programımız var ve bu devam edecek'' diye yanıtladı. Oramiral Mullen, ABD Büyükelçiliği Konutu'nda düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Basın toplantısında soruları da yanıtlayan ABD'li Oramiral Mullen, ''Irak'tan çekilme sürecinde Türkiye'den özel bir talebiniz oldu mu?'' sorusunu ''Bu tür bir talep ben buradayken yapılmadı'' diye yanıtladı. Mullen, geçen yıl içinde 100 bin askeri Irak'tan çektiklerini, 38 bin ağır teçhizat ve 2 milyon üstündeki ekipmanı hiç bir sıkıntı yaşanmadan sağlam iletişim yollarını kullanarak geri çekmeyi başardıklarını anlattı. ''Bunların hiç bir tanesi Türkiye üzerinden geçmedi'' diyen Mullen, şunları kaydetti: ''Ben buraya bu türden şeylerin pazarlığını yapmak için gelmedim. Irak hem ABD hem de Türiye için çok önemli. Türk hükümeti de güvenilir ve istikrarlı bir Irak oluşturma konusunda her zaman destek vermiştir ve iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz.'' ABD'nin Irak'ta kalan 50 bin eğitmen askerinin Türkiye üzerinden çekilip çekilmeyeceği konusunda ise Mullen, Irak hükümeti ile yaptıkları anlaşma çerçevesinde 2011 yılına kadar tüm askerlerini ülkeden çekeceklerini söyleyerek, ''Biz geçen yıl yaklaşık 100 bin askerimizi Irak hükümetiyle yaptığımız anlaşmaya göre çektik ve önümüzdeki 16 ayda da yine aynı anlaşmaya göre askerlerimizi çekeceğiz. Halen bu çekilmenin nasıl olacağı konusunda karar verilmiş değil. Bunun nasıl yapılacağı konusunda ise halen kullandığımız güzergahları gelecekte de kullanabiliriz. Bu gibi konularda farklı bir karar alınması yapılacak görüşmeler sonucunda ortaya çıkabilir ancak bu görüşmeler yapılmıyor'' diye konuştu. -FÜZE KALKANI- Bir gazetecinin ''İran'a yönelik Türkiye'ye füze savunma sistemi (füze kalkanı) kurulması yönünde bir talebiniz oldu mu?'' sorusuna ise ABD'li Oramiral, ABD ve Türkiye'nin İran konusundaki hedefinin aynı olduğunu, İran'ın nükleer silah kapasitesine sahip olmasını iki ülkenin de arzu etmediğini belirterek, şöyle konuştu: ''NATO bünyesinde bu füze kalkanı sistemine büyük önem veriliyor ve bunun yerleştirilmesinin önemi ve gerekliliği konuşuluyor. Bu tür bir füze kalkan sisteminin Bulgaristan, Romanya, Türkiye gibi ülkelerde sistemin en azından bir bölümünün kurulmasına dair görüşmeler yapılıyor. Bu ülkelerde belli tesisler belli kapasiteler geliştirilebilir. Bu görüşmeler devam ediyor. Ben ziyaretimde Orgeneral Koşaner ile bunu konuşmuş değilim.'' Mullen, her iki ülkenin de İran'ın nükleer silahlara sahip olmaması gerektiğine inandığını ifade ederek, ''Bunun olmaması için birlikte çalışacağız. Bu konuda fikir birliği içindeyiz'' dedi. -ANADOLU KARTALI TATBİKATI- Konya'da her yıl yapılan Anadolu Kartalı tatbikatına ABD'nin katılıp katılmayacağı ve Orgeneral Koşaner ile bu konuda bir görüşmesinin olup olmadığı yönündeki bir soruyu yanıtlayan Mullen, Türkiye ile ABD'nin uzun yıllardır birlikte tatbikat yaptığını ve genel olarak iki ülke arasında yılda 2 tatbikat olduğunun altını çizerek, ''Orgeneral Koşaner ile gelecekteki tatbikatlar hususunda konuştuk ve her ikimizde gelecekteki tatbikatların yapılması konusundaki beklentilerimizi ifade ettik'' dedi. ''Sizin sorduğunuz Anadolu Kartalı Tatbikatı'na öncelikle ABD davet edilmedi'' diyen Mullen, ABD'nin Türkiye'de yılda 2 tatbikata katıldığını ve buna göre bütçesini ayarladığını ifade ederek, gelecekte de Türkiye ile birlikte tatbikat yapmaya devam edeceklerini kaydetti. -MAVİ MARMARA BASKINI- ABD'li Oramiral Mullen, bir gazetecinin ''Mavi Marmara gemisine İsrail'in yaptığı saldırıyı ABD uluslararası hukuka uygun buluyor mu?'' sorusuna ise ''Bu konuda halen soruşturma sürüyor ve gerçeğin ortaya çıkmasını ben de bekliyorum. Elbetteki bu konuyla ilgili muhatabımla görüşmelerim oldu. Bizim umudumuz ülkelerin bu bölgede istikrar sağlanmasının ne kadar önemli olduğunun farkına varmaları ve bu olaylardan ders çıkararak adım atmaları'' diye konuştu. Mullen, her iki ülkenin terör yüzünden acı çektiğini ve kendisinin de PKK saldırılarında kaybedilen canlar nedeniyle en derin taziye dileklerini ilettiğini belirterek, terörle mücadelede Türkiye'nin çabalarını desteklemek konusunda ABD askerinin taahhüdünü yinelemek istediğini vurguladı.