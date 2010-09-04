Mullen: Silahlar buradan geçmeyecek

T24 - Ankara’ya pazarlık yapmak için gelmediğini belirten ABD Genelkurmay Başkanı Oramiral Michael Mullen, “Irak’tan çekilirken Türkiye üzerinden silah taşıma niyetimiz yok” dedi.



ABD Genelkurmay Başkanı Oramiral Michael Mullen, ABD Büyükelçiliği Konutu'nda düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulundu.



Oramiral Mullen, ''Irak'tan çekilirken ağır ekipman ya da silahların Türkiye toprakları üzerinden geçirilmesi için görüşmeye kesinlikle gelmiş değilim. Operasyon alanlarına ekiplerin giriş ve çıkışında Türkiye'nin alt yapısını tabii ki kullanıyoruz ve ona güveniyoruz ama Türkiye toprakları üzerinden silah taşıma, geçişini asla yapmıyoruz. Gelecekte de yapma niyetimiz yok'' dedi.



Bunun aksi yönündeki haberlerin asılsız ve yanlış olduğunu ifade eden Oramiral Mullen, uçuşlar, üs ve karadan erişim açılarından Türk hükümetlerinden aldıkları destekler için minnettar olduklarını söyledi.



Türkiye ile ABD'nin sadece müttefik olmadığını aynı zamanda iyi dost olduğunu belirten Oramiral Mullen, iki ülkenin menfaatlerinin ve karşı karşıya oldukları sorunların çoğunun aynı olduğunu kaydetti.



