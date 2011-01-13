-MULLEN: PKK TEHDİDİ ÇÖZÜLMELİ" WASHINGTON (A.A) - 13.01.2011 - ABD Genelkurmay Başkanı Oramiral Micheal Mullen, ''terör örgütü PKK tehdidinin eninde sonunda çözülmesi gereken bir konu olduğunu'' söyledi Oramiral Mullen, Washington'daki Yabancı Basın Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyerek, gazetecilerin sorularına yanıtladı. Bir gazetecinin, ''Türkiye, savunma bütçesinde yüzde 8,2'lik artış açıkladı. Buna ilişkin yorumunuz nedir?'' sorusu üzerine Mullen, bütçenin detaylarını görmediğini, ancak Türkiye'nin savunma alanında önceki yatırımlarının, ABD tarafından çok güven duyulan bir kapasiteyi sağladığını kaydetti. Bunların Türkiye'nin kendisinin vereceği kararlar olduğunu belirten Mullen, Türk ordusuyla çok iyi ilişkilere sahip olduklarını vurguladı. ''Türkiye'nin örneğin Afganistan'da 'muazzam' bir desteğinin olduğunu'' ifade eden Mullen, Türkiye'nin Kabil Bölge Komutanlığının sorumluluğunu elinde bulundurduğuna işaret ederek, Kabil'deki güvenlik koşullarının çok geliştiğini ve son aylarda çok fazla olay meydana gelmediğini söyledi. -''YATIRIMLAR KONUSUNDA TÜRK GENELKURMAYI İLE YETERLİ BAĞLANTIMIZ VAR''- Mullen, ''Yatırımların nereye yapıldığı ile, ele alınabilecek ve geliştirilebilecek ihtiyaçlara ilişkin Türk Genelkurmayı ile aramızda yeterli düzeyde bağlantı bulunuyor'' dedi. Terör örgütü PKK konusuna da değinen Mullen, ''Türkiye ve Türk ordusu tabii ki hala PKK tehdidine, Irak'ın kuzeyindeki terör tehdidine çok fazla odaklanmış durumda. Bence bu da (PKK tehdidi) eninde sonunda çözülmesi gereken konulardan biri'' diye konuştu. Mullen, bir başka soruyu yanıtlarken de, İran'ın Irak içindeki etkisinin, bölgenin genelinde, Türkiye de dahil olmak üzere diğer ülkeler tarafından da üzerinde kaygı duyulan bir husus olduğunu söyledi. Irak'ta yeni hükümet ortaya çıkarken, herkesin ve özellikle de komşu ülkelerin yardımına ihtiyaç duyduğunu kaydeden Mullen, Irak'la temas kurulması noktasında özellikle Türkiye'nin gösterdiği liderliği takdir ettiğini vurguladı. Mullen, ''Türkiye ile Yemen arasında vize uygulamasının kaldırılacağı'' açıklamasına dair yorumunun sorulması üzerine de, ''bunun, iki ülke arasında daha güçlü ilişkileri temsil ettiğini ve bunun da çok olumlu bir adım olduğunu düşündüğünü'' belirtti.