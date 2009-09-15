Mullen Afganistan için daha çok ABD askeri istedi: ABD Genelkurmay Başkanı Amiral Michael Mullen, sayılarının artırılmasına rağmen, Afganistan'da daha fazla Amerikan askerine ihtiyaç olacağını söyledi.



Senato komitesinde konuşan Mullen, Afganistan'daki direniş güçlerine karşı savaşan Amerikan askerlerinin sayısının artırılması gerektiğini belirtti, ancak ne kadar takviye askere ihtiyaç duyulduğu hakkında açıklama yapmadı.



Mullen, ABD'nin Afganistan'daki çabalarının sonuca ulaşması için Amerikan kamuoyu ve Kongre üyelerini sabırlı olmaya davet etti.

CNN'in yaptığı ve dün yayımladığı bir kamuoyu yoklamasında, Amerikan vatandaşlarının yüzde 58'nin savaşa karşı olduğu, yüzde 39'unun ise desteklediği ortaya çıkmıştı.



ABD, Afganistan'da yılın başında 32 bin olan asker sayısını kademeli olarak 62 bine çıkardı. Sayının yıl sonunda 68 bine ulaşması bekleniyor.