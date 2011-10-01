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Dünya

Mullen, "Pakistan'sız olmaz" dedi WASHINGTON (A.A)

01 Ekim 2011 00:43

-Mullen, "Pakistan'sız olmaz" dedi WASHINGTON (A.A) - 30.09.2011 - ABD Genelkurmay Başkanı Oramiral Mike Mullen, Pakistan'ın varlığı olmadan Afganistan ve bölgedeki sorunlara çözüm bulunamayacağını söyledi. Mullen, görevini General Martin Dempsey'e devrettiği törende yaptığı konuşmada, ABD ve Pakistan arasındaki ilişkilerin ''sıkıntılı, ancak bir o kadar da önemli'' olduğunu belirterek, halefine, yeni görevi süresince Pakistan'ın önemini unutmama tavsiyesinde bulundu.   Afganistan'daki savaşın Dempsey için en zorlu konulardan biri olacağını kaydeden Mullen, ''Ben hala bölgedeki sorunların Pakistan'ın varlığı olmadan çözülemeyeceğini ve bir ortaklık kurulmadan bölgede istikrarlı bir gelecek inşa edilemeyeceğini düşünüyorum'' dedi. Mullen, daha önceki açıklamalarında, Pakistan'ı aşırı dinci gruplarla bağlantıya sahip olmakla suçlamış, Taliban bağlantılı Hakkani örgütünün Pakistan istihbarat teşkilatının bir kolu olduğuna dair bilgilerin bulunduğunu öne sürmüştü.  Öte yandan, Reuters'a konuşan üst düzey bir ABD'li yetkili, ABD'nin, Kuzey Veziristan bölgesindeki militan gruplara yönelik operasyon düzenlemek için Pakistan'a askeri birlik göndermeyeceğini açıkladı.

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