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Dünya

MULLAN: ''EL ZEVAHİRİ'Yİ DE ÖLDÜRECEĞİZ" ANKARA (A.A)

17 Haziran 2011 12:14

-MULLAN: ''EL ZEVAHİRİ'Yİ DE ÖLDÜRECEĞİZ" ANKARA (A.A) - 17.06.2011 - ABD Genelkurmay Başkanı Oramiral Mike Mullan, terör örgütü El Kaide'nin öldürülen lideri Usame Bin Ladin'in yerine getirilen Eymen El Zevahiri'yi de yakalayarak öldürme sözü verdi. El Kaide'nin ABD için hala tehdit oluşturduğunu söyleyen Mullen, Bin Ladin'de başarılı oldukları "yakala ve öldür" yöntemini El Zevahiri'de de uygulayacaklarını belirtti. Oramiral Mullen, gazetecilere yaptığı açıklamada, El Kaide'nin iki numaralı ismi El Zevahiri'nin yeni lider olmasının kendisi açısından sürpriz olmadığını da kaydetti. Bin Ladin, Amerikan komandolarının Pakistan'ın Abodabad kentinde 2 Mayıs'ta düzenlediği operasyonda öldürülmüştü.

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