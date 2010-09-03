-''MÜLKİYETLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİMİZİ SUNDUK'' LEFKOŞA (A.A) - 03.09.2010 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'la bugünkü görüşmelerinde, mülkiyet başlığına ilişkin özet görüşlerini karşılıklı olarak sunduklarını söyledi. Eroğlu ve Hristofyas'ın Kıbrıs müzakereleri kapsamında Lefkoşa ara bölgede yaptığı görüşme sona erdi. KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu, görüşme sonunda makamına dönüşünde yaptığı açıklamada, bir önceki toplantıda vardıkları mutabakat gereği, mülkiyetle ilgili özet görüşlerini karşılıklı olarak birbirlerine sunduklarını, ama yorumlara girmediklerini kaydetti. 6 Eylülde genişletilmiş önerilerini sunacaklarını ve bu nedenle 7 Eylüldeki görüşmeyi 8 Eylüle ertelediklerini belirten Eroğlu, 8 ve 10 Eylülde tam gün görüşme yapacaklarını söyledi. Tamn gün görüşmelerde, çok detaylı tartışmalar olacağını ifade eden Eroğlu, ''Çünkü mülkiyetle ilgili kapsamlı öneriler masada olacak. Enine boyuna tartışıp uzlaşma yollarını ararken, belli bir noktada buluşma imkanı var mı yok mu onu da birlikte göreceğiz'' dedi. Eroğlu, 10 Eylülden sonra, kendisinin ve Hristofyas'ın Eylül sonuna kadar yurt dışı temaslarının olacağını, görüşmelerin Ekimde başlayacağını kaydetti. Eroğlu, Rum tarafının mülkiyetle ilgili görüşlerinde öncekine oranla bir değişiklik olup olmadığının sorulması üzerine, bu konularda yorum yapmayacağını ifade ederek, ''Mülkiyetle ilgili ciddi görüşmelerin başladığı bir safhada, masaya konulanları ve tartışılanları ilk günden basın önünde tartışmaya başlarsak, müzakere masasında yolumuzu bulamayız diye düşünüyorum'' dedi. BM'nin mülkiyetle ilgili öneri sunduğuna dair Rum basınında çıkan haberlerle ilgili soru üzerine de Eroğlu, BM'den kendilerine herhangi bir öneri gelmediğini, kendi önerilerini, uzmanlar, danışma kurulu ve müzakere heyetiyle hazırladıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Eroğlu, başka bir soru üzerine ise New York'a 21 Eylülde gideceğini, yapacağı temaslara ilişkin çalışmaların sürdüğünü açıkladı.