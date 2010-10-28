-MÜLKİYET İDDİALARI İÇİN TMK'YA GİDİLECEK ANKARA (A.A) - 27.10.2010 - Dışişleri Bakanlığı, AİHM'in 19 Rumun mülkiyet davasına ilişkin 15 milyon avroluk tazminat kararının, Taşınmaz Mal Komisyonunun (TMK) etkinliğinin sorgulanması anlamına gelmediğini bildirdi. Bakanlık sözcüsü Selçuk Ünal bir soruyu yanıtlarken ''Bundan böyle, Kıbrıslı Rumların, mülkiyet iddialarıyla ilgili olarak TMK'ya başvurmaları veya Ada'da varılacak siyasi bir çözümü beklemeleri gerekmektedir'' dedi. AİHM'in 22 Eylül ve 27 Ekim 2009 tarihlerinde karara bağladığı 19 Kıbrıslı Rumun mülkiyet başvurusu için tazminat kararlarını dün açıkladığı ve bu kararla Türkiye'den toplam 15 milyon avro maddi ve manevi tazminat talep edildiğini anımsatan sözcü, tazminat kararıyla ilgili olarak AİHM Büyük Dairesi'ne temyiz başvuru sürecinin halen açık olduğunu kaydetti. Sözcü şöyle devam etti: ''Bilindiği gibi, AİHM, 5 Mart 2010 tarihinde açıkladığı Demopoulos kararıyla Kıbrıs'ta ihdas edilen Taşınmaz Mal Komisyonunu etkin bir iç hukuk yolu olarak teyit etmiştir. TMK'nın etkin bulunmasıyla Kıbrıslı Rumların KKTC'de 1974 öncesinde sahip oldukları taşınmazlarıyla ilgili talep ve iddialarını öncelikle TMK'ya götürmeleri ve burada çözüm aramaları zorunlu hale gelmektedir. TMK'ya bugüne kadar 727 başvuru yapılmış olup, sözkonusu başvuruların 189'u anılan komisyon tarafından sonuçlandırılmıştır. AİHM'in dün hükmetmiş olduğu 19 Rum mülkiyet davasına ilişkin bahse konu tazminat kararları, AİHM'in TMK'’yı etkin bulduğu tarihten önce AİHM tarafından kabul edilebilir bulunmuş ve karara bağlanmış başvurulara ilişkin olup, TMK'nın etkinliğinin sorgulanması anlamına gelmemektedir.'' Sözcü, AİHM'in önünde halen TMK'nın etkin bulunmasından önce kabul edilebilir bulunmuş iki mülkiyet başvurusunun daha olduğunu kaydetti.