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Dünya

MÜLKİYET BAŞLIĞI EKİME KADAR TEMSİLCİLERDE LEFKOŞA (A.A)

10 Eylül 2010 19:45

-MÜLKİYET BAŞLIĞI EKİME KADAR TEMSİLCİLERDE LEFKOŞA (A.A) - 10.09.2010 - Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile bugün yaptıkları görüşmede, mülkiyet başlığının görüşülmesini Ekim ayına kadar özel temsilcilere bırakma kararı aldıklarını söyledi. Rum radyosunun haberine göre, Hristofyas, Eroğlu ile görüşmesinden sonra makamına dönüşünde yaptığı açıklamada, Eroğlu ile mülkiyet konusunda genel bir görüşme yaptıklarını ve görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti. Özel temsilcileri ve çalışma gruplarını, bir takım konularda görüş birliğine varılması hedefiyle, görüşmelere mülkiyetin çeşitli boyutları ile devam etmeleri yönünde yetkilendirdiklerini belirten Hristofyas, özel temsilcilerin yapacağı çalışmaların liderlerin onayına sunulacağını söyledi. Hristofyas, Eroğlu ile Ekim ayı başlarında yeniden bir araya geleceklerini sözlerine ekledi.

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