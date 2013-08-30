Mülkiyeliler Birliği'nden Suriye açıklaması

Mülkiyeliler Birliği, Suriye'ye yönelik olası bir müdahaleye karşı bir açıklama metni yayımladı. Açıklamada, "Birleşmiş Milletler denetçilerinin Suriye’de sürdürdüğü kimyasal silah kullanımına ilişkin incelemeler tamamlanmadan ve bu incelemeler sonucunda alınmış bir BM Güvenlik Konseyi kararı olmadan Suriye'ye yapılacak herhangi bir askeri müdahale BM yasasının ağır ihlali anlamına gelir" denildi.

Açıklama metninin tamamı şöyle:

ABD, İngiltere ve Fransa'nın öncülüğünde Suriye'ye yönelik bir askeri müdahale hazırlığı yapıldığı ve bu müdahalenin en kısa zamanda gerçekleştirileceği bilgisi birkaç günden beridir uluslararası kamuoyunun gündemindedir. Birleşmiş Milletler denetçilerinin Suriye’de sürdürdüğü kimyasal silah kullanımına ilişkin incelemeler tamamlanmadan ve bu incelemeler sonucunda alınmış bir BM Güvenlik Konseyi kararı olmadan Suriye'ye yapılacak herhangi bir askeri müdahale BM yasasının ağır ihlali anlamına gelir. Böyle bir müdahale uluslararası hukuka da aykırıdır. Suriye’ye müdahale konusunda kararlı ve istekli olan ülkelerin sayısı da bu müdahaleye bir meşruiyet kazandıramaz.



Suriye’de bir süredir yaşanan iç savaş ve kardeş kavgası büyük acılara yol açmıştır. Her gün yüzlerce insanın hayatını kaybettiği bir felaket yaşanmaktadır. Suriye’de bu felaketin yaşanmasında payı olan ülkeler, şimdi de kimyasal silah kullanıldığı iddiasıyla bu ülkeye karşı savaş hazırlığına yönelmiştir. Suriye’ye yönelik ittifak, Suriye halklarının iyiliğini ve Suriye’nin güvenliğini sağlamayı değil, bölgede ve dünyada kendi hakimiyetlerini sürdürmeyi gözeten bir ittifaktır. Suriye’ye müdahale, silahların susmadığı Ortadoğu coğrafyasında daha büyük felaketlere kapı aralamakla kalmayacak, bu bölgedeki hakimiyet mücadelesi çerçevesinde bütün dünyayı etkileyecek vahim sonuçlara da yol açacaktır.



Mülkiyeliler Birliği olarak, Suriye'deki olayların ilk gününden bu yana hatalı politikalar izleyerek ülkemizi ciddi bir savaş tehlikesiyle karşı karşıya bırakan AKP hükümetini ve ilgili bütün kurum ve kişileri sorumlu davranmaya, savaşa ve müdahaleye hayır diyen toplum kesimlerine kulak vermeye, ülkemizin, Suriye halklarının ve bütün insanlığın yeni bir felakete sürüklenmesine engel olmak için bölgedeki sorunların barışçı yollarla çözümüne destek olmaya çağırıyoruz.

Mülkiyeliler Birliği

