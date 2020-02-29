Mülkiyeliler Birliği: İhtiyacımız canımızın yanmasına neden olacak politikalar değil, demokrasi ve barıştır

34 askerin şehit olduğu İdlib saldırısı ve sınır kapılarının açılmasıyla yaşanmaya başlanan sığınmacı krizine yönelik olarak Mülkiyeliler Birliği’nden açıklama geldi.

Mülkiyeliler Birliği yaptığı çağrıda, "Ölüm ne zaman kutsanmaya başlansa, etrafımızı alevler kaplıyor. Savaş tamtamlarının sesi ne zaman yükselse, ateşin düştüğü yer hep aynı yoksulluk ve aynı gözyaşları oluyor. İzlenen politikalar sonucunda ödenen bedel hep aynı yerde sızısını bırakıyor. Çünkü insan yaşamı, rakamların soğukluğundan ve sayıların söylediğinden çok daha fazlasını ifade ediyor.

Suriye’nin İdlib kentinde, resmi açıklamalara göre 33 askerin yaşamını yitirdiği, çok sayıda askerin yaralandığı bu acı tablo, her birimizin içinin yanmasına ve savaş politikasının gerçekleriyle yüzleşmesine neden oluyor" ifadelerini kullandı.

"Yapılması gereken aklıselim bir diplomasi ve silahsız politika"

Barışı ve demokrasiyi savunmanın hayati önem taşıdığı vurgusu yapılan Mülkiyeliler Birliği açıklamasında şunlar ifade edildi: "Biliyoruz ki evrensel hukuk ilkelerini, cumhuriyeti, demokrasiyi, adaleti ve barışı sahiplenmek, siyasi analizin merkezine kamu yararını koymayı gerektirir. İnsan hayatı pazarlık konusu edildiğinde, linç kültürü yükseldiğinde tehdit altında olan insanlığın ortak değerleri, geleceği olur.

Mülkiyeliler Birliği olarak, kamuoyuna yüksek sesle bir gerçeği hatırlatmak istiyoruz. İhtiyacımız olan canımızın daha fazla yanmasına neden olacak politikalar değil, demokrasi ve barıştır. Bunun için kamuoyunun yetkili makamlar tarafından doğru bilgilendirilmesi, medya üzerindeki baskının kaldırılması, ulusun temsilcisi olan parlamentonun açık oturumla toplanması gereklidir. Yapılması gereken, aklıselim bir diplomasi, sorunların silahsız çözülebileceği bir politikanın demokratik yollarla oluşturulmasıdır.

Acılı ailelerimize baş sağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."