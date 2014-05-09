Mülkiye Kılınç: İkizlerim yürümeye başlasın, cezaevine öyle girelim

Kitap satarak PKK’ya yardım ve yataklık yaptığı suçlamasıyla aldığı 2 yıl 1 ay hapis cezası Yargıtay'ca onanan Mülkiye Demir Kılınç, İnfaz Savcılığı'na başvurarak cezasının bir kez daha ertelenmesini istedi.

Erteleme olmazsa 19 Mayıs’ta 5.5 aylık ikizleriyle hapse girecek Kılınç, “Bir sene ertelenirse en azından çocuklarım1.5 yaşında olacaklar, yürüyecekler. O emekleme süreci cezaevinde geçmemiş olacak. Yürümeye başladıklarında cezaevine götürürsem daha rahat bakacağım orda. 1 yıl ertelenirse benim için çok iyi olacak" diye konuştu.

Kitap sattığı kişinin PKK mensubu olduğu iddiasıyla yargılanan ve 2 yıl 1 aylık hapis cezası Yargıtay'ca onanan Mülkiye Demir Kılınç, eşi Ahmet Demir ve avukatı Hanım Serençelik ile birlikte bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Daha önce 10 ay süre ile cezası ertelenen Mülkiye Demir Kılınç, bir kez daha erteleme talebinde bulunduktan sonra gazetecilere açıklama yaptı.

‘Bebeklerle cezaevine girmeye kararlıyım’

Yüksel Koç ve Cem Tursun’un haberine göre, Kılınç, “Çocuklarımla birlikte cezaevine girmeye kararlıyım. Bunu uzun uzun düşündük. Kendi edagoglarımızla, doktorlarımız da sorduk. Şu aşamada çocuklarımın yanımda olması gerekiyor. Çok küçükler, daha 5.5 aylıklar ve dördüncü aydan itibaren anneyi kaybetme korkusu yaşıyorlarmış. Anneden ayrı kalma sendromu, yoksunluk sendromu yaşıyorlarmış. Bu durumda mecburen yanımda götüreceğim. Maalesef 19 Mayıs'ta da cezaevi yolu görünüyor. Bebeklerimi alıp cezaevine gideceğim"

'Cezaevi stresinden sütüm kesildi'

Mülkiye Demir Kılınç, “Bebeklerimi maalesef mamayla besliyorum. Çünkü yoğun stres sonucu 15 gün emzirebildim, sonrasında sütüm kesildi. Şu anda mamayla besliyorum. Bebeklerim biraz daha büyüsün, biraz daha toparlansın öyle girelim istedik. Değerlendireceklerini söylediler. Bir sene ertelenirse en azından çocuklarım1.5 yaşında olacaklar, yürüyecekler. O emekleme süreci cezaevinde geçmemiş olacak. Yürümeye başladıklarında cezaevine götürürsem daha rahat bakacağım orda. 1 yıl ertelenirse benim için çok iyi olacak" diye konuştu.

Avukat: Cezanın ertelenmesi çocukların yararına

Avukat Hanım Serençelik ise, "Bugün infazın ertelenmesi talebinde bulunduk. İnfaz Kanunu'nun 16 maddesine istinaden infazın en az 1 yıl geriye bırakılması talebinde bulunduk. Talebimizi değerlendireceklerini beyan ettiler. Bekliyoruz. Gerekçe olarak müvekkilimin 5.5 aylık ikiz bebeklerini gösterdik. İkiz bebeklerin daha çok küçük olduğu, anneye ihtiyaçlarının olduğu bu aşamadan infazın ertelenmesinin çocukların yararına olduğu düşüncesiyle erteleme istedik. Yasada doğum yapan kadınların infazının geriye bırakılmasına ilişkin hükümler var, biz de bunlardan yararlanmak için başvurduk. Başvuru sayısı için bir sınırlama yok" diye konuştu.

Anneler Günü’nü Galatasaray'da kutlayacak

Mülkiye Demir Kılınç'ın eşi Ahmet Kılınç ise eşinin ilk Anneler Günü’nü bu pazar günü kutlayacağını hatırlatarak, “Pazar günü İnsan Hakları Derneği'nin bir etkinliği olacak Galatasaray Meydanı'nda. 'Mülkiye'nin ilk anneler gününde Mülkiye'yi yalnız bırakmıyoruz' etkinliği" dedi.

İstanbul Mezopotamya Kültür Merkezi (MKM) çalışanı Mülkiye Demir Kılınç hakkında İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Terör örgütüne yardım ettiği' gerekçesiyle açılan davada verilen 2 yıl 1 ay hapis cezası Yargıtay'ca onanmıştı.