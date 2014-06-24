Mülkiye dekanına muhtıradan sonra ilk kez soruşturma açıldı

Osmanlı'dan itibaren hem devletin hem özel sektörün üst düzey yöneticilerinin mezun olduğu Mülkiye Dekanına, 1971 Muhtırası'ndan beri ilk kez soruşturma açıldı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Erkan İbiş, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Yalçın Karatepe hakkında 'görev yerini izinsiz terk ettiği' gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Hürriyet'in haberine göre, siyasetçisinden CEO'suna, müfettişinden gazeteci, yazar, sanatçısına kadar on binlerce mezun veren Siyasal Bilgiler Fakültesi, bilinen diğer adıyla Mülkiye, Dekanı Karatepe, kanunen üyesi olduğu Basın İlan Kurumu Genel Kurulu toplantısına katıldığı için hakkında soruşturma başlatıldı. Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş'in talimatıyla soruşturma için rektör yardımcısı görevlendirildi.

1971 yılında Mümtaz Soysal tutuklanmıştı

Dekan Karatepe, bu soruşturmanın 1971 Muhtırasında Dekan olan Prof. Mümtaz Soysal'ın tutuklanmasından sonra bir ilk olduğunu söyledi.



Karatepe, yasa gereği Basın İlan Kurumu Genel Kurulu'nda üye olduğunu, bu nedenle Mayıs ayında yapılan genel kurul toplantısı için İstanbul'a gittiğini söyledi.

Gitmeden önce rektörlüğe toplantı hakkında bilgi verdiğini ve yerine de vekaleten görevlendirme yaptığını anlatan Karatepe, "Vekalet için de rektörlükten onay geldi. Ancak İstanbul'a gitmeden önce Rektör Bey, sınav dönemi olması nedeniyle olası öğrenci olayları gerekçesiyle, yurtdışı görevlendirmeler hariç, şehir dışı görevlendirmelerin iptal edildiğini duyurdu. Ben de kendisine bir yazı yazarak, 'ben görevlendirmeyle gitmiyorum, kanun gereği görevlendirildiğim genel kurul toplantısına katılmak üzere gidiyorum, bilginize arz ediyorum' dedim. Geçen hafta bana izinsiz görev yerini terk ettiğim için hakkımda disiplin soruşturması açıldığı bildirildi ve savunmamı vermem istendi" dedi.

Karatepe, Perşembe günü savunmasını vereceğini, bir ceza verilmesi durumunda ise dava açacağını söyledi.