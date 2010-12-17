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Spor

MULEMO, ALEX'İN FORMASINI SATIŞA ÇIKARDI İZMİR (A.A)

17 Aralık 2010 00:11

-MULEMO, ALEX'İN FORMASINI SATIŞA ÇIKARDI İZMİR (A.A) - 16.12.2010 - Bucasporlu Mulemo'nun, Fenerbahçe'nin 3 bininci golünü atan Alex'in formasını Kongolu kimsesiz çocuklar için satışa çıkardı. Edinilen bilgiye göre, Spor Toto Süper Lig'de Bucaspor karşısında Fenerbahçe'nin 3 bininci golünü atan Alex'in formasını alan Kongo asıllı Belçikalı oyuncu Mulemo'nun, bu formayı Kongo'daki kimsesiz çocuklar için satmaya karar verdi.  Forma için her türlü teklife açık olan Mulemo, formadan elde edilecek gelirin tamamını Kongolu kimsesiz çocuklara hizmet eden bir vakfa verecek.  -KAYSERİSPOR MAÇI HAZIRLIKLARI- Öte yandan cumartesi günü oynanacak Kayserispor maçı için bu sabah Kayseri'ye giden sarı lacivertli ekip, yaptığı çalışmayla müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Samet Aybaba, kulübü resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, Kayserispor maçının zor geçeceğini belirterek, ''Ancak son haftalarda puan olarak değil ama oyun olarak bir çıkış yakaladık. Bu çıkışı Kayserispor karşısında da sürdürerek istediğimiz 3 puanı almak istiyoruz'' dedi.

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