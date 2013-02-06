Muhalif lidere ömür boyu hapis cezası Bangladeş'i sarstı

Bangladeş'te Cemaat-i İslami Partisi liderlerinden Abdülkadir Molla'nın ömür boyu hapis cezasına çarptırılması üzerine, halk sokaklara döküldü.

Başkent Dakka'daki Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi, Abdülkadir Molla'yı kendisine isnat edilen beş suçun dördünden müebbet hapse mahkum etti. Cemaat-i İslami Partisi, mahkemenin kararına itiraz ederken, hükümet idam cezası verilmediği için karara tepkili yaklaştı. Her iki taraf da, kararı protesto için sokaklara döküldü.



Başbakan Şeyh Hasina liderliğindeki Avami Ligi hükümeti, kararın beklendiği gibi olmadığını açıkladı. Hukuk ve Adalet Bakanı Şefik Ahmed de, dün yaptığı açıklamada, ''Bütün millet, en büyük cezayı (idamı) bekliyordu. Beklediğimiz karar çıkmadı. Ama bu nihai karar değil, kararın değişmesi için bir üst mahkemeye başvurabiliriz'' dedi.



Davanın başlangıcından itibaren adil olmadığı gerekçesiyle mahkemeye itirazda bulunan Cemaat-i İslami Partisi, dün kararın açıklanması üzerine genel protesto çağrısı yaptı ve ülke çapında gösteriler düzenlendi.

Kararı değerlendiren Cemaat-i İslami'nin geçici genel sekreteri Şefik İslam, ''Liderimiz suçsuz, kendisine isnat edilen hiçbir suç ispatlanamadı. Bu durumda serbest bırakılması gerekirken, ömür boyu hapis cezası verilmesi kabul edilemez bir karar. Mahkemenin kararı, hükümetin siyasi amacına hizmet için yapılmış bir 'propaganda hizmeti'dir'' diye konuştu.

Üç gündür süren genel protestolarına devam edeceklerini ifade eden İslam, ''Biz sokaklara indik, artık geri dönüşü olmayacak. Liderlerimiz serbest bırakılana kadar, mücadelemiz devam edecek'' ifadelerini kullandı. Öte yandan, dün Molla'nın idamını isteyen bir grup genç, Dakka'nın Şahbag Meydanı'nda toplandı. İnternet üzerinden haberleşerek toplanan eylemciler, idam kararı açıklanıncaya kadar meydanlarda kalacaklarını söyledi. Eyleme, Dakka Üniversitesi öğrencileri, bazı sol partiler ve sosyal medya aktivistleri katıldı.



Halen devam eden eylemlere, polisin sert bir şekilde müdahale ettiği bildirildi. Ülkenin bazı şehirlerinde, Cemaat-i İslami ile polis arasında çıkan çatışmalarda, 9 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralı sayısının arttığı belirtildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cemaat-i İslami'nin eylemlerine karşı polisin yetersiz kaldığı gerekçesiyle, Bangladeş Sınır Güvenlik Güçleri'nin (BGB) Dakka sokaklarına indiği kaydedildi. Açıklamada, ''Dakka'da güvenliği artırmak için, BGB polislerle görev alacak'' ifadeleri kullanıldı.

Pakistan'a karşı 1971'de yapılan Bangladeş Bağımsızlık Savaşı'nda, Pakistan ordusunun yerli işbirlikçilerle 3 milyon kişiyi öldürdüğü, 10 binlerce kadına tecavüz ettiği ileri sürülmüş, 1973'te olayı incelemek için kurulun Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'nde 190 Pakistan askeri yargılanarak ülkelerine teslim edilmişti. 1973'ten 2010 yılına kadar hiç bir yargılamanın yapılmadığı mahkeme, Avami Ligi hükümeti tarafından 2010'da işbirlikçileri yargılamak gerekçesiyle aktifleştirilmişti. Mahkeme çerçevesinde, binlerce kişi tutuklanmış, Mart 2011'de aralarında Cemaat-i İslami liderlerinden Ğulam Azzam'ın da aralarında bulunduğu 11 kişi idamla yargılanmaya başlanmıştı.

