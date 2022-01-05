Mülakat tartışmalarının ardından Diyanet’ten “Haklara riayet edilmeli” vurgusu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Milli Eğitim Bakanlığı’nı ziyaretiyle zirveye çıkan mülakat tartışmaları sürerken, Diyanet’ten de dikkat çeken paylaşım geldi. Din İşleri Yüksek Kurulu, “Haklara riayet edilmeli” vurgusu ile yaptığı açıklamada, ihmalleri önlemenin yetkililerin sorumluluğunda olduğuna işaret edilerek “Toplumu sevk ve idare etme gibi önemli görevlere gelen kişilerin temel sorumluluğu, tam bir adalet ile hakları gözetmektir” denildi.

KPSS’den yüksek puan alan öğretmen adaylarının mülakatlarda verilen düşük puanlar ile elenmesine ilişkin tepkilerin ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu, 30 Aralık’ta “ulaşamadığını” söylediği Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’i ziyaret etmek istemişti. Ancak bakanlığın kapısı zincirle kapatılmıştı. Cumhuriyet'in haberine göre, Kılıçdaroğlu’nun bu ziyaretiyle zirveye çıkan mülakat tartışmaları sürerken dikkat çeken bir uyarı ise Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan geldi.

“İslama göre toplum düzeni için ortak sorumluluk ve haklara karşılıklı riayet etmek gerekir” başlıklı açıklamada, “toplumsal yaşamda hak ve hukuka saygısı olmayan birilerinin, kendi çıkarları doğrultusunda başkalarının hakkına el uzatabileceği” uyarısında bulunuldu. Bireylerin de farkında olmadan haksızlığa uğrayabileceği kaydedilirken, iktidara “ikazda” bulunuldu. Açıklamada, “Bu şekilde bir ihmali önlemek, her şeyden evvel toplumu idare eden yetkililerin sorumluluğu olup, bunun temin edilmesi aslında hukukun bir gereği ve kamusal bir haktır. Toplumu sevk ve idare etme gibi önemli görevlere gelen kişilerin temel sorumluluğu, tam bir adalet ile hakları gözetmektir” denildi.