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Mükerrer oy kullanan Şengül E., gözaltına alındı

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- YÜKSEK Seçim Kurulu’nun (YSK) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusu üzerine kendisine ait sosyal medya hesabında oy kullanırken çektiği fotoğrafları paylaşarak mükerrer oy kullandığı intibaı yaratan Şengül E

20 Haziran 2018 14:22

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- YÜKSEK Seçim Kurulu’nun (YSK) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusu üzerine kendisine ait sosyal medya hesabında oy kullanırken çektiği fotoğrafları paylaşarak mükerrer oy kullandığı intibaı yaratan Şengül E., İzmir Adnan Menderes Havaalanı’nda gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklama şöyle:
“19/06/2018 günü bazı basın - yayın kuruluşlarında ve sosyal medya\'da yer alan haber içeriklerinde ‘kendisine ait sosyal medya hesabında oy kullanırken çektirdiği fotoğrafları paylaşmak ‘ sureti ile mükerrer oy kullandığı intibaı yaratarak  kamuoyunda vatandaşların yoğun tepkisine neden olan Belçika\'da yaşadığı bildirilen Şengül .E isimli şahıs hakkında Yüksek Seçim Kurulunun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına hitaben yapmış olduğu ‘ilgilinin çift kimlik taşıyıp taşımadığının araştırılması istemli’ suç duyurusu üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 298 sayılı kanuna muhalefet /Resmî evrakta Sahtecilik suçlarından soruşturma başlatılarak şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verilmekle yürütülen çalışmalar neticesinde şüpheli şahıs İzmir /Selçuk\'ta gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygı İle duyurulur.”

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