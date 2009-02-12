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Mukaddes Eruygur: Konuşmalar montaj

Ergenekon'da bir süre tutuklu kalan Eruygur'un doktoru ile eşi arasında geçtiği ileri sürülen konuşmanın montaj olduğu belirtildi

12 Şubat 2009 02:00

Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan ve cezaevinde beyin kanaması geçirdikten sonra tahliye edilen emekli orgeneral Şener Eruygur’un doktoru ile eşi Mukaddes Eruygur’un arasında geçtiği öne sürülen konuşmanın tamamen montaj olduğu ileri sürüldü. Eruygur'un avukatı Filiz Esen, “Hiçbir asker, komutanın eşine ‘sen’ diye hitap etmez. Bu bile tek başına konuşmanın tamamen gerçekdışı ve montaj olduğunu ortaya koyuyor” dedi.

Şener Eruygur’un eşi Mukaddes Eruygur’un, internette yer alan konuşmayı bir gazeteciden öğrendiğini ve o ana kadar böyle bir bir konudan haberdar olmadığını hatırlatan avukat Filiz Esen, Mukaddes Eruygur’a ait olduğu iddia edilen görüşme kaydıyla ilgili olarak Hürriyet’in sorusu üzerine şunları söyledi:

'Yasal işlem başlatılacak'

“Günümüz teknolojisinde kişilerin seslerinin taklidinin yaratılması, çeşitli şekillerde montajı mümkün ve son derece kolaydır. Bu çerçevede müvekkilim Mukaddes Eruygur'un böyle bir konuşması bulunmayıp adı geçen kayıt tamamen gerçek dışı bir kurgu ve montajdan ibarettir. Bu durum maalesef bu süreçte müvekkilim emekli Orgeneral Şener Eruygur'a karşı yürütülen gerçek dışı isnatların, spekülasyonların bir parçasıdır. Bununla ilgili gerekli yasal girişimlerde bulunacağız.”

Eruygur’a sanki hiçbir şey yapılmamış gibi bir hava estirildiğini belirten avukat Esen, “Yapılan her şey kanıtlarıyla ortada” dedi.

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