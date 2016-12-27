Müjgan Ekin'in babası: Kızıma 48 gün işkence yapıp Cerablus'a bıraktılar

Ankara'da gözaltına alınmasının ardından yaklaşık 2 aydır kendisinden haber alınmayan Müjgan Ekin'in babası Esat Ekin, kızına 48 gün işkence edildikten sonra Cerablus’a bırakıldığını duyurdu.

Evrensel'de yer alan habere göre, Ankara'nın Batıkent semtinde 24 Ekim günü gözaltına alındığı tespit edelin ancak kendisinden 2 aydır haber alınamayan Özgür Gün TV program yapımcısı ve Sur Belediye Meclis Üyesi Müjgan Ekin’in akıbetine dair İHD Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda Ekin’in babası Esat Ekin ve İHD Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan açıklama yaptı. Müjgan'dan haber aldığını duyuran baba Ekin, "Biliyorsunuz, 24 Ekim'de Ankara'da mobese kameraları ve görgü tanıkları ifadeleriyle kaçırıldığını öğrendik. Savcılığa başvurduk. Sonuç alamadık. 48 gün sonra polisler tarafından işkence yapıldığı ve Cerablus'a bırakıldığını bize bildirdi. Sağ olmasının en büyük nedeni basın, kurumlar ve halkımızın sahiplenmesi" dedi.

"Halk sahip çıkmasaydı cenazemi bulurlardı"

Baba Ekin, kızı Müjgan'ın kendisine ilettiği "Halk bana sahip çıkmasıydı, benim cenazemi bulurlardı. Sevgilerimi sunuyorum” ifadelerini de paylaştı.

"Kayıt dışı gözaltılar gerçekleşiyor"

Ardından açıklama yapan İHD Eş Genel Başkanı Türkdoğan, "Burada hiç bir polemiğe girmek istemiyorum. Biz bu ülkede gözaltında kayıp vakası yaşanmamasından mutluluk duyarız. Resmi kurumları zor durumda bırakmak için hareket etmeyiz. Hurşit Külter, Taşkın Yasak ve Müjgan Ekin'in vakaları gösterdi ki kayıt dışı gözaltına alma olayarı gerçekleşiyor. Hükümet bu konunda gerekli önlemleri almalı. Etkili soruşturma yapılmalı. Bunlar görev suçudur" diye konuştu.

Türkiye'de hala yüzlerce insanın akıbetinin bilinmediğini belirten Türkdoğan, “Her hafta Cumartesi günü kayıpların akıbetini soruyoruz. Türkiye'nin uluslararası yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve bu kişilerin akıbetinin araştırılarak faillerinin yargı önüne çıkarılması mücadelemiz sonuç alıncaya kadar sürecektir” dedi.

Ekin 11 Aralık'ta ailesine ulaştı

48 günlük işkence ve kötü muamele ardından TSK'nin kontrolü altındaki Suriye'nin Cerablus kentine bırakılan Müjgan Ekin, 11 Aralık günü ailesine telefon üzerinden ulaştı. Ekin ailesi 25 Aralık günü teyit amacıyla bir kez daha kızları Müjgan Ekin ile iletişim kurdu ve sağ olduğunu öğrendi.