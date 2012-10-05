Müjde Ar'dan Cumhurbaşkanlığı için iki isim

Enver Aysever'e konuk olan Müjde Ar, Cumhurbaşkanı olarak görmek istediği 2 ismi açıkladı.

CNN Türk'te Enver Aysever'in "Aykırı Sorular" programına konuk olan Müjde Ar , Türkiye gündemiyle ve Türkiye’deki özgürlük sorunlarıyla ilgili fikirlerini açıkladı.

Müjde Ar, toplumun ve özellikle de sanatçıların konuşmaktan korkar hale geldiğini söyleyerek, “Genel olarak bir başkaldırı, bir kere bir özgürlük duygusuyla hareket edebilen bir şeydir. Ben bu ülkede yazarın çizerin gazetecinin aydının böyle bir özgürlük duygusu olduğunu hiç düşünmüyorum” diye konuştu.

Öte yandan AK Parti ’yi ve Başbakan Erdoğan ’ı da başarılı bulduğunu söyleyen Ar, “ Adalet ve kalkınma partisi ve dolayısıyla genel başkanı başarılı bir insan. Ben Tayyip erdoğanı çok başarılı buluyorum, kendi çizgisinde tutarlı da buluyorum. Fakat toplum onlar ve bunlar diye ikiye bölündü” ifadelerini kullandı.

'2 adayım var'

Aysever’in “Cumhurbaşkanı seçimi hakkında ne düşünüyorsun peki?” sorusu üzerine ise Ar, “Ben başkanlık sisteminin burada olabileceğini düşünmüyorum, başka bir yerlere kayabileceğini düşünüyorum. Sayın cumhurbaşkanıyla başbakanımız arasında ileriki günlerde daha bir gerginlik olacağını düşünüyorum. Kimi cumhurbaşkanı görmek isterim, 2 kişi buldum. Birincisi Yaşar Kemal . Diğeri de kadın olacaksa orada Nuray Mert ’i orada görmek isterim” dedi.