Müjde Ar, yoğun bakıma kaldırılan kardeşi Mehtap Ar'ın sağlık durumuna ilişkin konuştu

2,5 yıldır Akciğer kanseri tedavisi gören sanatçı Mehtap Ar, İstanbul Topkapı'da Koç Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakıma kaldırıldı.

Müjde Ar, kardeşi Mehtap Ar'ın sağlık durumu ile ilgi olarak yaptığı açıklamada; "8 Ocak'ta tedavisinde kullanılan ilacını almak üzere kontrol için hastaneye gittiğimizde yatırdık. 3-4 gün sonra durumu kötüleşti. 5 gün yoğun bakıma kaldırıldı. Sonrasında yoğun bakımdan çıkardık 1 gün odasında kalabildi. Beyine pıhtı attığı için yeniden yoğun bakıma kaldırıldı. Söz (Ar), Sezen (Aksu), Ercan (Karakaş) ve ben hep oradaydık. 3 haftadır oradayız. Şu an durumu kritik.. Ailece perişan olmuş durumdayız, çok üzücü günler geçiriyoruz, sürekli dualar ediyoruz. Mehtap şu an direniyor ama çok fazla reaksiyon alamıyoruz.

Bilinci tam yerinde mi onu da anlayamıyoruz, sürekli uyku halinde. İyileşmesi için dua ediyoruz. Sevenleri çok gelmek istiyorlar ama Koronavirüs nedeniyle almıyorlar" dedi.

"5 gündür yeniden yoğun bakımda"

Uzun süre hastanede kaldığı için kendisine de Koronavirüs testi yapıldığını belirten sanatçı Müjde Ar, test sonucunun negatif çıktığını belirtti. Ar, "Benim ne olduğum hiç önemli değil, biricik kardeşim benim her şeyim. İyi olması için dua ediyoruz, 5 gündür yeniden yoğun bakımda" dedi.

"2,5 yıldır bir mucize yaşadık aslında, çok iyi bakıyorlar, inşallah iyi olur"

Doktorlar Mehtap Ar'ın beyninde pıhtı attığı için dağıtmaya çalıştıklarını belirten Müjde Ar, "Tedavi iyiye doğru giderken, son olay çok büyük şanssızlık oldu. İmmüno terapisi iyi gelmişti. Vücutta başka bölgeye de sıçrayınca yeniden yayıldı. Doktorlar ellerinden geleni yapıyorlar, 2,5 yıldır bir mucize yaşadık aslında, çok iyi bakıyorlar, inşallah iyi olur. Herkesten dua bekliyoruz" dedi.

Yılbaşını evde ailesiyle kutlayan Müjde Ar (66), yemek masasında çekilen kareyi sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Masada Ar'ın eşi Ercan Karakaş, kardeşi Mehtap Ar ve yeğeni Söz Ar ile eşi de yer almıştı.