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Müjde Ar o twit ile ilgili ne dedi?

Sanatçının sosyal medyada "Ucuz olsun diye pazara akşam gidip çürük sebzeleri alanlar, saltanat hayatı yaşayanlara oy vermiş..." dediği iddia edilmişti

03 Kasım 2015 16:19

Oyuncu Müjde Ar, 1 Kasım seçimleri sonrası sosyal medya hesabından attığı iddia edilen “Ucuz olsun diye pazara akşam gidip çürük sebzeleri alanlar, saltanat hayatı yaşayanlara oy vermiş...” tweet’inin kendisi tarafından yazılmadığını söyledi.

1 Kasım gününden itibaren sosyal medyada birçok hakaretlere uğrayan kalan Müjde Ar, kendisine Twitter'da bir hesap açarak açıklamada bulundu. Ar adına açılmış bir twitter hesabından AKP’nin, oyların yüzde 49,4’ünü alarak, 4,5 aylık aranın ardından yeniden tek başına iktidar olması üzerine “Ucuz olsun diye pazara akşam gidip çürük sebzeleri alanlar, saltanat hayatı yaşayanlara oy vermiş...” yazılmıştı.

Müjde Ar Karakaş adıyla açtığı orijinal hesabından “Bugüne kadar adıma açılmış bütün Twitter ve instagram hesapları sahtedir tek Twitter hesabım budur bu da benim ilk tweet imdir” yazdı.

Sahte hesabına ilişkin yasal işlem başlatan Ar, defalarca şikayette bulunmuş, ancak işlem sürecinin uzun sürmesi sebebiyle mecbur kalarak sosyal medya hesabı açtı. Önceki gün açtığı hesabının da tek şahsi hesabı olduğunu duyurdu.

 

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