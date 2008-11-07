Müjde Ar, Dilipak’a dava açıyor

Çocuk istismarı suçundan yargılanan Vakit yazarı Hüseyin Üzmez’in tahliye edilmesini programda eleştiren Ar ve Aysun Kayacı, Dilipak’ın ağır suçlamalarına hedef olmuşlardı. Dilipak yazısında, “Müjde Ar bile Aysun Kayacı ile birlikte ahlak dersi vermeye kalkıyor. Bunlar ‘pornocu’ değil mi? Grup seks yapıp, ensest ilişkiye giren lolita takımından değiller sanki. Homoluğu, lezbiyenliği meşrulaştırmaya çalışanlar kendileri değil sanki” demişti.Yazılı bir açıklama yapan Ar, kendisine ve program arkadaşına yapılan ağır iftira ve hakaretler nedeniyle, Vakit gazetesi ile Abdurrahman Dilipak’tan hukuk yoluyla hesap soracağını belirtti. Bu tür tepkiler karşısında asla susmayacaklarını ve yılmayacaklarını belirten Ar’ın açıklaması şöyle:“Çocuklara ve kadınlara yönelik cinsel istismar, taciz, şiddet gibi her türlü kötü muamele karşısında durmaya, tepkimizi göstermeye, konuşmaya devam edeceğiz. İftiralar ve hakaretler, tehditler bizi engelleyemez. Kimseden korkumuz yok, susmayacağız. Vakit gazetesinin bir yazarı köşesinde bize ağır hakaretler ve iftiralar içeren bir yazı yayımladı. Uğradığımız bu ağır hakaret ve iftiralar karşısında hakkımızı yargı yoluyla arayacağız.”Ar, dün gece NTV’de ekrana gelen “Haydi Gel Bizimle Ol” isimli programda da Abdurrahman Dilipak’a şöyle cevap verdi:“Ben 54 yaşında lolita görmedim, bir kendimi görüyorum. Bunların bu seviyesizliklerine aslında cevap verilmez ama burada toplum vicdanında ağır yaralar açan bu gibi durumlarda susmaya kimsenin niyeti yok. Benim 50 yaşından sonra hiçbir şeyden korkum kalmadı. Ama yargı önünde bu terbiyesizliğinin hesabını verecek. Ben niye susayım? Diyanet İşleri Başkanı bile kalkıp ‘Böyle insanları müdafaa etmeyin, bunlanın yanında saf tutmayın’ diyor. Kimseden korkumuz yok, ağzımıza geleni de söylüyoruz.”