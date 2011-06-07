Müjde Ar: Analar bacılar havalarda uçuyor

T24 - Müjde Ar, "Ben siyasetçi değilim. Bu siyasetin ağzı neden bu kadar bozuk anlamıyorum. Karşılıklı belgeler, kasetler çıkıyor. O kasetlerde erkekler mağdur olmuyor ki, erkeklere ‘helal olsun’ diyorlar. Siyasetçiler birbirlerine sataşırken küfür yerine analar bacılar havalarda uçuyor. Yine kadın, yine aşağılanan kadın, yine şiddete maruz kalan kadın. Siyasetin dilinde bu kadar şiddet olursa o şiddet akşam üstü eve döndükten sonra güçsüz olan kadına yansıyacaktır" dedi.





Ankara Barosu Başkanı Avukat Metin Feyzioğlu, kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi için başlattıkları Gelincik Projesi’nin tanıtımı için geldikleri Artvin’de sadece kadına değil topluma karşı şiddetle karşılaştıklarını belirterek, “Ben ülkemde özgür olduğuma inanıyorum. Mesela protesto gösterisi yaparken dayak yeme özgürlüğüm var. Mesela olayın bulunduğu yer itibariyle yetkili olan hakime değil uzaklardaki hakimin önünde yargılanma hakkım var. Artvin’de Artvinli ile başa çıkamayınca Erzurum’a mı alıyorlar davayı anlamadım. Bunun yasada yeri yok. Bir soruşturmanın birkaç gün içerisinde kanunda yazan 19 - 20 maddeyi aynı anda ihlal etmesi rekordur" dedi.