T24 LogoT24 Logo
Gündem

Müjde Ar: Analar bacılar havalarda uçuyor

Müjde Ar, son dönemde siyasilerin konuşmalarından rahatsız olduğunu söyledi.

07 Haziran 2011 03:00

T24 - Müjde Ar, "Ben siyasetçi değilim. Bu siyasetin ağzı neden bu kadar bozuk anlamıyorum. Karşılıklı belgeler, kasetler çıkıyor. O kasetlerde erkekler mağdur olmuyor ki, erkeklere ‘helal olsun’ diyorlar. Siyasetçiler birbirlerine sataşırken küfür yerine analar bacılar havalarda uçuyor. Yine kadın, yine aşağılanan kadın, yine şiddete maruz kalan kadın. Siyasetin dilinde bu kadar şiddet olursa o şiddet akşam üstü eve döndükten sonra güçsüz olan kadına yansıyacaktır" dedi.

Ankara Barosu Başkanı Avukat Metin Feyzioğlu, kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi için başlattıkları Gelincik Projesi’nin tanıtımı için geldikleri Artvin’de sadece kadına değil topluma karşı şiddetle karşılaştıklarını belirterek, “Ben ülkemde özgür olduğuma inanıyorum. Mesela protesto gösterisi yaparken dayak yeme özgürlüğüm var. Mesela olayın bulunduğu yer itibariyle yetkili olan hakime değil uzaklardaki hakimin önünde yargılanma hakkım var. Artvin’de Artvinli ile başa çıkamayınca Erzurum’a mı alıyorlar davayı anlamadım. Bunun yasada yeri yok. Bir soruşturmanın birkaç gün içerisinde kanunda yazan 19 - 20 maddeyi aynı anda ihlal etmesi rekordur" dedi.



 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24