Müjdat Gezen'e kınama cezası

Tiyatro ve sinema oyuncu Müjdat Gezen, katıldığı bir televizyon programında ve kendisine ait internet sitesinde "AKP'ye oy verenleri aptal olmakla itham ettiği" gerekçesiyle kınama cezasına çarptırıldı. Gezen aleyhinde, katıldığı bir televizyon programında ve kendisine ait internet sitesinde "AKP'ye oy verenleri aptal olmakla itham ettiği" iddiasıyla açılan manevi tazminat davası, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nce daha önce verilen bozma kararının ardından tekrar görüldü.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Ankara 21. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davacı AKP’li 15 kişinin avukatı Muammer Cemaloğlu ile Müjdat Gezen'in avukatı Halil Sevinç katıldı. Hakim Bülent Katar, tarafları dinledikten sonra, "Gezen'in davacılara tecavüzünün kınanmasına" karar verdiğini açıkladı.

Aralarında, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın da bulunduğu 15 davacı için 10 biner lira manevi tazminat talep edilmişti.