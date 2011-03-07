-MÜJDAT GEZEN'E HAPİS İSTEMİ ANKARA (A.A) - 07.03.2011 - Tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen hakkında, ''Muzurevi'' adlı tiyatro oyununun senaryosunun kendisine ait olduğunu iddia eden Senarist Dilara Dilek Selek'e ''yayın yoluyla hakaret'' ettiği iddiasıyla dava açıldı. Basın Suçları Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcısı Kürşat Kayral'ın hazırladığı iddianamede, Selek'in Gezen hakkında suç duyurusunda bulunduğu belirtildi. Selek'in, dilekçede, ''Muzurevi'' adlı eserin dizi çekimlerinin başlaması arasında Gezen ile aralarında niza çıktığını ve Ankara 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde dava bulunduğunu ifade ettiği bildirildi. İddianamede, 2 Ocak 2011'de bir gazetede Gezen'in beyanlarının ''Muzurevi Kimin Eseri'' başlıklığıyla çıktığı kaydedilerek, yazıdaki, ''Bu kadının eseri nerede yayınlanmış, nerede basılmış? Hiçbir yerde. Benim bir de huzurevim var. Oradaki yaşananları yazdım. Benim mi ondan çalma ihtimalim yüksek, onun mu benden? Benim yazıp yönettiğim bir eser için para talebini benden yapıyor. Kadın dolandırıcı. Manevi tazminat davası açtım. Kadının eserini de okudum, benimkine benzemiyor. Bu kadar açık dolandırıcılık var mı? Hapse attıracağım'' sözlerine yer verildi. Selek'in, yazıda geçen ''dolandırıcı'' beyanıyla küçük düşürüldüğü, eleştiri sınırlarının aşıldığı ve beyanın hukuka aykırı hale geldiği ifade edilen iddianamede, Gezen'in, ''yayın yoluyla hakaret'' suçlamasından, 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. İddianamede, talimatla savunması alınan Gezen'in suçlamayı kabul etmediği ve gazetede beyanının farklı bir cümleyle çıktığını kaydettiği de yer aldı. Dava, Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.