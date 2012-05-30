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Müjdat Gezen’e 105 gün hapis cezası

Hakim Zeynep Şahin, Müjdat Gezen'i, ''alenen hakaret'' suçunu işlediği gerekçesiyle 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldığını söyledi

30 Mayıs 2012 17:24

Tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen, ''Muzurevi'' adlı oyununun senaryosunun kendisine ait olduğunu savunan senarist Dilara Dilek Selek'e ''hakaret'' ettiği gerekçesiyle 3 ay 15 gün hapse mahkum edildi. Ceza 5 bin 250 lira adli para cezasına çevrildi.
 
Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, müşteki Dilara Dilek Selek ve avukatı Güçlü Emre Özgür ile tiyatro sanatçısı Gezen'in avukatı Ali Saim Yapıcı katıldı.

Beyanların ardından Hakim Zeynep Şahin, Müjdat Gezen'i, ''alenen hakaret'' suçunu işlediği gerekçesiyle 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldığını söyledi.

Hakim Şahin, cezayı günlüğü 50 liradan toplam 5 bin 250 lira adli para cezasına çevirdiğini açıkladı.

Mahkeme heyeti, hükmün açıklanması ise ertelenmedi.


İddianameden


İddianamede, Müjdat Gezen'in 2 Ocak 2011'de bir gazetede yayımlanan ''Muzurevi Kimin Eseri'' başlıklı haberde, Muzurevi''nin kendisine ait olduğunu savunan şikayetçi Selek ile ilgili, ''Bu kadının eseri nerede yayınlanmış, nerede basılmış? Hiçbir yerde. Benim bir de huzurevim var. Oradaki yaşananları yazdım. Benim mi ondan çalma ihtimalim yüksek, onun mu benden? Benim yazıp yönettiğim bir eser için para talebini benden yapıyor. Kadın dolandırıcı. Manevi tazminat davası açtım. Kadının eserini de okudum, benimkine benzemiyor. Bu kadar açık dolandırıcılık var mı? Hapse attıracağım'' dediği belirtilerek, ''yayın yoluyla hakaret'' suçunu işlediği kaydediliyordu.

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